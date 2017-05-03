台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债下跌，盘整等待美联储会议

路透台北5月3日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周三早盘下跌。交易员表示，因美国公布的汽车销售数据疲弱，带动美债殖利率下滑，不过本周有美联储政策会议等变数待厘清，交易仍相当清淡。
他们指出，虽然一般预料美联储将宣布维持利率不变，但市场也关注声明是否提及如何缩减所持债券规模的细节。接下来周五还将公布4月非农数据，周日还有法国总统大选结果将出炉，诸多变数将限缩债市的表现空间。
〞美债没方向，亚洲盘也因为日本休市交投清淡。〞一位证券商交易员说。
另一票券商交易员则表示，相较于指标券交投冷清，近期冷券则在银行等投资盘积极承接下成交活络。外资积极汇入令货币市场资金相对浮滥，银行满手资金无处去化，导致买盘对冷券的需求量增加。
交易员认为，台债在反映过昨晚美债走势后，盘中料以震荡整理为主。虽然台股表现热络，但对债市影响程度有限。
美国公债价格周二上扬，此前美国公布的汽车销售数据疲弱，令市场担心消费者支出力道，且投资人等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三结束两日货币政策会议后发布的声明。
本地时间10:14，五年券106/5殖利率跌1.10基点至0.8080%，区间在0.8010-0.8120%，成交40.0亿台币；10年新券106/4R发行前交易殖利率弹0.39基点至1.1250%，区间在1.1170-1.1300%，成交16亿台币；而台股加权指数则涨0.23%。
交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.79-0.82%；而10年增额券106/4R发行前交易殖利率则看在1.10-1.13%。
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(记者 董永年；审校 乔艳红)