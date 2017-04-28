台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债再微跌，量能不彰料暂狭幅整理

路透台北4月28日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周五早盘再微幅走低。交易员表示，因美国指标10年公债殖利率持续稍作修正，带动106/5殖利率盘初小跌，惟量能不彰，今日料暂在0.80%附近狭幅整理。
他们指出，10年增额公债106/4R自发行前交易展开一周以来空单量仅微增至17亿台币，凸显该券交投仍旧低迷，而时程越来越逼近下月9日标售日，料该券人气会逐渐增温。
〞10年新券都热不起来，因为市场波动大，大家怕吃亏。〞一位大型银行交易员说。
10年增额公债将于5月9日标售，发行金额暂定250亿台币，并将于5月12日发行。
美国公债价格周四上涨，因投资人对美国总统特朗普没有给人留下深刻印象的税改计划有疑虑，且朝鲜和叙利亚地缘政治紧张局势持续，刺激了避险需求。美国10年期公债收益率收在2.2999%，上日则在2.3110%。
本地时间10:25，五年券106/5殖利率跌0.24基点至0.8016%，区间在0.8000-0.8075%，成交19.5亿台币；10年新券106/4R发行前交易则尚未见成交；而台股加权指数则涨0.15%。
交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.79-0.81%；而10年增额券106/4R发行前交易殖利率则看在1.08-1.11%。
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(记者 詹静宜；审校 张喜良)