台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债微扬，交投清淡暂难跳脱既有区间

路透台北4月21日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周五早盘小幅走升。交易员表示，随着美债指标10年债殖利率连两日收扬，带动盘初106/5殖利率区间偏升，惟交投清淡，暂难跳脱既有区间盘整格局。
他们指出，由于10年冷热券间利差普遍在5个基点左右，盘初10年冷券105/11成交在1.10%附近，带动10年新券106/4R发行前交易第二日首见成交在1.04-1.05%，但交投气氛仍偏淡静，关注106/4R发行前交易后续表现。
〞10年新券炒不热，五年券106/5就先撑在这里。〞一位大型证券交易员说。
美债收益率周四上涨，因投资者等待本周末的法国大选结果，风险胃纳改善提振股市，稍早收益率下跌，并跌破一个关键技术阻力位置。指标10年美国公债收益率收在2.2356%，上日收在2.2020%。
本地时间10:15，五年券106/5殖利率升1.85基点至0.7720%，交投区间介在0.7655%-0.7788%间，成交11.5亿台币；10年新券106/4R稍早成交在1.04-1.05%，量能仅1.5亿台币；而台股加权指数则涨0.59%。
交易员预估，今天五年券106/5期发行前交易殖利率主要交易区间料在0.76-0.78%；而10年增额券106/4R殖利率则看在1.03-1.07%。
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(记者 詹静宜； 审校 乔艳红)