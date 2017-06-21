台湾债市：指标10年债殖利率微收跌，静待央行理监事会及发债计划变数厘清

* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。 另位大型银行交易主管则称，尽管新的五年增额券最快下周展开发行前交易，但10年券106/4仍将有其一 定地位，交投不致太快冷掉，而106/4筹码还没这么快洗净，预估该券殖利率仍有望区间偏扬。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步 细节；惟路透调查结果显示，在14家受访机构中，全数认为央行将维持重贴率于1.375%，政策利率连续四季不 变。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.75-0.78%；10年指标券106/4殖利率区间暂看在1.05 -1.10%。 美国公债收益率曲线周二呈2007年12月以来最缓水平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表 鹰派讲话，导致中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。指标10年期公债收益率报2.16% ，周一尾盘报2.19%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -- 0.7630% 0.7535-0.7700% 17.0 10 106/4 -1.30 1.0750% 1.0621-1.0855% 153.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 1.8400% 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0750% 5 106/5 0.7630% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)