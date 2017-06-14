台湾债市：指标10年债殖利率早盘区间震荡后微扬，受五年主流券停利卖压

路透台北6月14日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券发行前交易殖利率周三早盘区间震荡后微扬。交易员表示，盘初该券原暂先横向波动，惟因五年主流券106/5出现停利卖压，带动106/4R殖利率跟进走扬，而美联储议息会议在即，料波动幅度不致扩大。

随着新债标售结果出炉后，台债呈现多空对峙局面，空方认为，台债殖利率修正幅度已大，且券商得标比重偏高将造成短线新券清洗浮额效应，料引领该券殖利率区间偏扬，而多方认为，券商得标部分有一半是来自银行委标，单以这因素做空太过牵强，持续看好后市。

“现在多空对决，明天见真章。”一位大型银行交易员说。

他并称，目前多空仍旧各持己见，尚待明日美联储主席叶伦谈话及会后声明指引方向，短线台债尚难走出自己的路，终究要反应国际债市走势，并观望美债进一步释出方向。

上日标售的10年106/4期二度增额公债得标利率1.015%，符合市场预估的1.01-1.05%；较上次标售的10年公债106/4首度增额券得标利率1.139%走低12.4基点。得标比重以证券业的47.98%为最高、其次为银行业的46.22%。

本地时间10:51，106/4R殖利率升1.12基点至1.0311%，成交131.5亿台币；五年券106/5则升1.19基点至0.7220%，成交9.5亿台币；台股加权指数跌0.69%。

美国短期公债收益率周二一度触及数周高位，因新数据显示，5月美国服务价格攀升，但在30年期公债标售获强劲需求后，市场几无变动，市场聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决定。美国10年期公债尾盘报2.209%，上日尾盘报2.213%。

交易员预估，今天106/4R期交易区间预估暂在1.01-1.04%。

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