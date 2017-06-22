台湾债市：指标10年债殖利率早盘微跌，央行理监事会在即料续跌空间有限

路透台北6月22日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘微跌；交易员表示，盘初106/4殖利率原持平整理，后有买盘进场引领殖利率转而走跌，不过稍后的央行理监事会议及明日的第三季发债计划等变数在即，料该券殖利率续跌空间有限。

他们指出，目前106/4殖利率逢低即略见卖需、逢高又见买盘进场，而该券前三大、前五大及前10大持券比重皆偏低也影响持券信心，造成该券波动度较大，交投倾向短线操作，使该券殖利率陷入区间盘整格局。

“ 今天继续盘，看彭总裁下午讲些什么。”一位大型证券交易员说。

稍后台湾央行将召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步细节；惟路透调查结果显示，在14家受访机构中，全数认为央行将维持重贴率于1.375%，政策利率连续四季不变。

本地时间10:25，106/4殖利率跌1.20基点至1.0630%，成交58.5亿台币；五年券106/5也跌0.70基点至0.7560%，成交2.5亿台币；台股加权指数涨0.30%。

美国国债收益率曲线为近10年来最平，因投资者评估通胀指标下降的情况下，美国联邦储备理事会(FED/美联储)鹰派政策对经济的影响。指标10年期公债收益率收报2.155%，周二收报2.153%。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间暂看在1.05-1.09%；五年券106/5殖利率交易区间则看在0.75-0.77%。

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