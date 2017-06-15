台湾债市：指标10年债殖利率早盘走跌，因美经济数据欠佳触发美债利多

路透台北6月15日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员表示，由于美国经济数据欠佳带动美国指标10年公债殖利率周三收创逾七个月新低，引领盘初台债五年及10年主流券殖利率同步略见修正，冲淡上日五年券停利卖压的利空氛围。

他们指出，上日美债殖利率大跌主因5月美国消费者物价和零售销售数据疲弱，而非美联储议息决策所致；本次美联储再度升息符合预期，不过缩表决策则收敛美债上日殖利率跌幅，料台债暂在今日现有区间盘整，观望美债释出进一步方向。

“刚有人要往下带(殖利率)，就有银行卖盘出来，会先在这边撑着。”一位大型银行交易员说。

另位券商交易员也提到，这次新券标售由券商得标比重偏高，扣除上日券商净卖超金额后，仍有很多筹码在券商手上，短期内仍要持续清洗筹码，并关注美债后续走势。

美联储周三决议将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.00-1.25%，并表示今年将开始缩减4.2万亿(兆)美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)的资产组合。

本地时间10:35，106/4R殖利率跌3.5基点至1.0345%，成交87亿台币；五年券106/5则跌1.73基点至0.7395%，成交7亿台币；台股加权指数涨0.04%。

美国公债收益率周三缩减跌幅，但日内仍然下跌，此前美联储(FED)宣布升息，及从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，并预计今年余下时间再加息一次。10年期公债收益率尾盘报2.138%，此前触及11月10日来最低2.103%。

交易员预估，今天106/5殖利率暂看在0.74-0.76%，106/4R交易区间预估暂在1.02-1.07%。

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