台湾债市：指标10年债殖利率盘初随美债微扬，明日新债标售前观望气氛浓

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月12日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券发行前交易殖利率周一早盘微扬。交易员称，由于明日10年公债106/4R标售在即，交投转趋淡静，盘初该券殖利率则随美债小幅走高、暂在1.02%附近狭幅整理，观望新债标售结果气氛浓厚。
他们指出，10年公债106/4期二度增额券至上日空单量为91亿台币，虽已超过该券增额发行250亿台币的三分之一水准，但有交易商认为部分空单来自原券及首度增额券持有者则不会积极竞标，为明日标债结果增添变数。
〞今天就盘整，等标债结果出炉。〞一大型券商交易员说。
本地时间10:23，10年券106/4R殖利率升0.60基点至1.0260%，成交27亿台币；五年券106/5则尚未见成交纪录；台股加权指数则跌0.53%。
美国长期公债收益率周五升至一周高位，因在下周新债标售和美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前投资者整固头寸。市场普遍预计联储将在会上升息。美国10年期公债尾盘收益率报2.204%，周四尾盘为2.194%。
交易员预估，今天106/4R期交易区间预估暂在1.0-1.03%。
最新相关报导链接：
--美国债市：公债收益率攀升，静待下周新债供应和联储会议
--综述：美国初请失业金人数下降，就业市场闲置劳动力减少(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为