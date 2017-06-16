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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 16:09 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率收弹创逾一个月新高，因停损卖压出笼

    * 10年公债殖利率收弹创逾一个月新高
    * 停损卖压出笼令殖利率升幅渐扩大
    * 下周106/4殖利率区间暂看1.05-1.13%

    路透台北6月16日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五大幅收扬创逾
一个月收盘新高。交易员表示，今天106/4二度增额券正式发行回归现券，该券殖利率先随
美债小幅开高，后因停损卖压涌现令殖利率弹幅扩大。

    他们指出，随着106/4期公债停损卖压出笼，目前短空交投气氛升高，该券殖利率逢高
虽有买盘进场承接，但态度并不积极，交投关注美债进一步动向，以及下周央行理监事会议
决策、财政部公布第三季发债计画等变数。
    
    “买盘还在观望，利率弹这么多会怕，怕买了就住套房。”一位大型银行交易员说。
    
    今日106/4殖利率同创逾一个月盘中及收盘高位，前高分别为5月11日的1.1130%、1.099
5%。
   
    交易员认为，本周美联储虽一如预期升息，但今年启动缩表决议仍偏鹰派，使买盘转趋
观望美债后续走势，对台债看法渐由多头转趋中性，但尚未转为空头走势，只是短空气焰略
有转强，106/4尾盘也略见空单回补及部分买盘进场，带动终场殖利率弹幅稍有收敛。
    
    另位银行交易员提到，这波由交易商相互触发停损点、相互践踏，导致停损盘一波接着
一波出笼，不排除106/4殖利率回升到原券标售成本1.13-1.14%附近才是比较稳的买点。
    
    有位大型券商交易员则称，因10年新券筹码仍显凌乱，致今日该券殖利率大弹有点过头
，料终端买盘在该券弹到1.10%附近就会进场承接，毕竟已接近现券得标利率的1.134%，且
长端冷券殖利率升幅相当有限，对台债后市没有这么悲观。
    
    交易员预估，下周五年券106/5殖利率交投区间料在0.75-0.80%；10年指标券106/4殖利
率区间估在1.05-1.13%。
    
    多数美国公债收益率周四上涨，因美国经济数据强于预期，且交易商权衡美国联邦储备
理事会(FED/美联储)和英国央行鹰派立场的信号，但公债收益率仍在较低水准，并没有完全
逆转周三录得的 一个月最大单日跌势。10年期公债收益率尾盘报2.138%，此前
触及11月10日来最低2.103%。 
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      +3.90     0.7720%  0.7500-0.7900%      16.0
   10  106/4R                      +6.25     1.0925%  1.0400-1.1100%     288.5
    
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0925%
   5     106/5                       0.7720%
   3     105/1                      没有成交
   2     106/1                      没有成交
         
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 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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