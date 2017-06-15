台湾债市：指标10年公债殖利率收跌，美债利多冲淡上日台债停利卖压利空

* 10年公债106/4R期殖利率随美债收跌 * 美债利多冲淡上日台债停利卖压利空 * 明日106/4R殖利率区间暂看1.015-1.06% 路透台北6月15日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券发行前交易殖 利率周四收跌。交易员表示，由于美国经济数据欠佳带动美国指标10年公债殖利率周三收创 逾七个月新低，引领台债五年及10年主流券殖利率同步修正，冲淡上日五年券停利卖压的利 空氛围。 他们指出，上日美债殖利率大跌主因5月美国消费者物价和零售销售数据疲弱，而非美 联储议息决策所致；本次美联储再度升息符合预期，不过缩表决策则收敛美债上日殖利率跌 幅，后续仍待美债释出进一步方向。 “说起来也怪，美联储做法偏鹰派，美债还这么强。”一位大型银行交易员说。 一位大型官股银行交易员也提到，因美债利多发酵，及今为10年新券106/4R发行前交易 空单最后回补日，让106/4R殖利率收近日低，随着新券筹码面问题告一段落，台债将回归基 本面并追随美债后市，短线该券殖利率料在1.02-1.06%间量缩盘整。 另位券商交易员称，这次10年新券标售由券商得标比重偏高，扣除上日券商净卖超金额 后，仍有很多筹码在券商手上，短期内仍要持续清洗筹码，暂先盘整的可能性较高。 美联储周三决议将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.00-1.25%，并表示今年将开 始缩减4.2万亿(兆)美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)的资产组合。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.72-0.76%；10年指标券106/4R殖 利率区间估在1.015-1.06%。 美国公债收益率周三缩减跌幅，但日内仍然下跌，此前美联储(FED)宣布升息，及从今 年开始缩减所持公债和其它证券规模，并预计今年余下时间再加息一次。10年期公债US10Y T=RR收益率尾盘报2.138%，此前触及11月10日来最低2.103%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -2.38 0.7330% 0.7300-0.7500% 21.0 10 106/4R -3.35 1.0360% 1.0300-1.0535% 145.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4R 1.0360% 5 106/5 0.7330% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)