台湾债市：指标10年公债殖利率盘初随美债开高，后因卖盘增温致升幅扩大

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月16日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五开高走高。交易员表示，今天106/4二度增额券正式发行回归现券，该券殖利率先随美债小幅开高，后因卖盘增温致殖利率升幅扩大。
他们指出，目前台债维持大区间盘整格局，殖利率逢低仍见停利卖压、逢高仍有买盘承接，但交投气氛已渐由多头转趋中性，带动盘整区间略往上挪移至1.03-1.08%，部分买盘倾向106/4殖利率升至1.08%再承接，不再以1.05%为进场目标。
“这两天中性一点，逢低应该都有调节。”一位大型银行交易员说。
本地时间9:47，106/4殖利率升3.88基点至1.0688%，成交89亿台币；五年券106/5则升2.58基点至0.7588%，成交3亿台币；台股加权指数涨0.02%。
多数美国公债收益率周四上涨，因美国经济数据强于预期，且交易商权衡美国联邦储备理事会(FED/美联储)和英国央行鹰派立场的信号，但公债收益率仍在较低水准，并没有完全逆转周三录得的 一个月最大单日跌势。10年期公债收益率尾盘报2.138%，此前触及11月10日来最低2.103%。
交易员预估，今天106/5殖利率暂看在0.73-0.77%，106/4交易区间预估暂在1.03-1.08%。
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路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为