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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 15:39 BJT

台湾债市：未有推出绿债指数时间表，能源型国企年底前挂牌--柜买中心

路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。

柜买中心总经理苏郁卿在一场记者会中指出，绿色债券需要发行到一定的金额与档数后，才能进行指数编制，目前还看不出来有多少档会在今年发行，因此没有明确的时间表。

苏郁卿称，目前已掌握几家与能源相关的国营企业，会在今年底前发行绿债，且很快会有外商银行来台送件发行绿色国际债券。

台湾首批四档绿色债券已在19日挂牌交易，柜买中心已表示，会努力推动台电、中油等大型国营企业以及国际性银行来台发债。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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