台湾债市：未有推出绿债指数时间表，能源型国企年底前挂牌--柜买中心

路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。

柜买中心总经理苏郁卿在一场记者会中指出，绿色债券需要发行到一定的金额与档数后，才能进行指数编制，目前还看不出来有多少档会在今年发行，因此没有明确的时间表。

苏郁卿称，目前已掌握几家与能源相关的国营企业，会在今年底前发行绿债，且很快会有外商银行来台送件发行绿色国际债券。