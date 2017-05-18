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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 15:41 BJT

台湾债市：美国政治风暴令风险胃纳下降，惟追价少10年券殖利率由跌转收升

    * 106/4殖利率连二日由跌转收
    * 美国的政治风暴令市场风险胃纳下降，但台债殖利率逢低追价少
    * 明日106/4殖利率区间料在1.06-1.09%

    路透台北5月18日 - 台湾10年公债106/4殖利率周四由盘初的下跌转而收
高。交易员表示，尽管美国的政治风暴令资金进场债市，风险胃纳下跌，但台债殖利率逢低
缺乏追价，殖利率连两日逆转收高。
        
    交易商认为，美国本地的政治风暴让美债殖利率处于低位，但台债殖利率虽跟着走低，
惟低档跟进的买盘很稀少，尾盘在卖压出笼下连两日收高。
       
   　〞资金宽松让大家有补券的需求，但美国又要升息，所以并不追价，〞一位小型票券
商交易员说。
    
    他们表示，五年券殖利率在当初标售的0.769%附近徘徊，10年券则在1.05%以下连两日
卖压出笼。殖利率逢低的卖压都很大。     
    
    不过，交易员也说，下周四有新一期的10年期公债二次增额券，将首日发行前交易，目
前10年现券的追价意愿不高，因预料下周四上场的10年增额公债流动性会最佳。
    
    美元指数周四在六个月低点附近徘徊，因美国政治危机似乎有所加剧，或将延迟美国总
统特朗普实施经济刺激计划的努力。美国指标10年期美国公债价格上涨一大点
，收益率报2.22%，为4月21日来最低水准，低于周二尾盘的2.33%。

    美国股市标普500指数和道琼工业指数周三录得去年9月以来的最大单日跌幅，因有报告
称特朗普总统试图干预一项联邦调查后，对减税和其它刺激经济政策的希望降温，给华尔街
敲响警钟。道指大跌1.78%，标普500指数下滑1.82%，纳斯达克指数收挫2.57%。
       
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.77-0.80%；而1
0年券106/4殖利率则看在1.06-1.09%。    
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -0.10     0.7740%  0.7510-0.7800%     62.00
   10   106/4                      +0.51     1.0741%  1.0470-1.0815%     87.00
 年     期别                       收盘价
 期                                
  30     106/6                      没有成
                                        交
  20     106/3                      没有成
                                        交
  10     106/4                     1.0741%
   5     106/5                     0.7740%
   3     105/1                      没有成
                                        交
   2     106/1                      没有成
                                        交
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 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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