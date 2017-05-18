台湾债市：美国政治风暴令风险胃纳下降，惟追价少10年券殖利率由跌转收升

* 106/4殖利率连二日由跌转收 * 美国的政治风暴令市场风险胃纳下降，但台债殖利率逢低追价少 * 明日106/4殖利率区间料在1.06-1.09% 路透台北5月18日 - 台湾10年公债106/4殖利率周四由盘初的下跌转而收 高。交易员表示，尽管美国的政治风暴令资金进场债市，风险胃纳下跌，但台债殖利率逢低 缺乏追价，殖利率连两日逆转收高。 交易商认为，美国本地的政治风暴让美债殖利率处于低位，但台债殖利率虽跟着走低， 惟低档跟进的买盘很稀少，尾盘在卖压出笼下连两日收高。 〞资金宽松让大家有补券的需求，但美国又要升息，所以并不追价，〞一位小型票券 商交易员说。 他们表示，五年券殖利率在当初标售的0.769%附近徘徊，10年券则在1.05%以下连两日 卖压出笼。殖利率逢低的卖压都很大。 不过，交易员也说，下周四有新一期的10年期公债二次增额券，将首日发行前交易，目 前10年现券的追价意愿不高，因预料下周四上场的10年增额公债流动性会最佳。 美元指数周四在六个月低点附近徘徊，因美国政治危机似乎有所加剧，或将延迟美国总 统特朗普实施经济刺激计划的努力。美国指标10年期美国公债价格上涨一大点 ，收益率报2.22%，为4月21日来最低水准，低于周二尾盘的2.33%。 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三录得去年9月以来的最大单日跌幅，因有报告 称特朗普总统试图干预一项联邦调查后，对减税和其它刺激经济政策的希望降温，给华尔街 敲响警钟。道指大跌1.78%，标普500指数下滑1.82%，纳斯达克指数收挫2.57%。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.77-0.80%；而1 0年券106/4殖利率则看在1.06-1.09%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -0.10 0.7740% 0.7510-0.7800% 62.00 10 106/4 +0.51 1.0741% 1.0470-1.0815% 87.00 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成 交 20 106/3 没有成 交 10 106/4 1.0741% 5 106/5 0.7740% 3 105/1 没有成 交 2 106/1 没有成 交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)