台湾债市：10年债殖利率早盘续跌，央行总裁谈话加深升息时点递延预期

路透台北6月23日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五早盘继续微跌。交易员表示，由于央行总裁彭淮南在理监事会后记者会提到若通膨压力很高，货币政策会转向，而目前低通膨情势令市场解读升息时点可能往后递延，带动早盘交投区间偏多操作、主流券殖利率小幅走跌。

他们指出，盘初106/4殖利率一度跌破1.05%原先市场预估区间下缘，略有引来部分卖压，致该券殖利率跌幅收敛至1.05%附近盘整，后续关注午后财政部公布第三季发债计划。

“大家用放大镜去看总裁讲通膨的事，我不觉得有什么特别的，对市场影响有限。”一位银行交易员说。

他们认为，央行总裁彭淮南谈话加深市场对低通膨的预期，增添市场区间偏多操作气氛，并引领主流券殖利率持续缓跌，但106/4殖利率逢低仍见卖需，今日料续在区间内盘整的可能性较高。

台湾央行周四理监事会议决议维持政策利率不变。重贴现率已是连续四季维持在1.375%。央行指出，今年消费者物价指数(CPI)年增率预估为1.07%、核心CPI年增1.11%，通膨展望稳定。央行并称实质利率相对经济成长，在主要经济体中尚称允当；未来则将搭配适度宽松货币政策，有助促进物价及金融稳定。

本地时间10:40，106/4殖利率跌1.14基点至1.0501%，成交77亿台币；五年券106/5也跌0.1基点至0.7485%，成交2.5亿台币；台股加权指数跌0.10%。

美国公债价格周四持稳至小幅下滑，而收益率曲线则小幅趋陡，显示因油价反弹，本周收益率曲线趋平的走势暂歇。指标10年期公债收益率大致持稳收报2.153%。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间暂看在1.04-1.06%；五年券106/5殖利率交易区间则看在0.73-0.76%。

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