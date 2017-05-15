台湾债市：10年公债殖利率下跌惟幅度缩减，美通胀稍弱削减升息预期

路透台北5月15日 - 台湾10年公债106/4殖利率周一早盘走跌，但跌幅缩减。交易员表示，美国的通胀数据稍弱，削减各方对美国6月升息的预期，美债殖利率下跌带动台债同步走低；只不过获利了结卖压出笼，殖利率低档受限。

他们指出，本波段10年期台债殖利率也明显走低10基点左右，今日10年券殖利率走低至1.05%的整数关卡附近，引发获利了结卖压出场。

〞获利卖压出来很自然，〞一位大型证券商交易员说。他也认为，虽美国今年还有升息两次的可能性，但是台湾的总体经济还未达到单独升息的条件，且上半年台币又很强，因此上半年升息的可能几乎没有。

本地时间10:21，五年券106/5殖利率跌1.41基点至0.7685%，成交16.0亿台币；10年券106/4殖利率跌1.00基点至1.0630%，成交45.0亿台币；至于台股加权指数则涨0.21%。

美债市场周五反弹，指标公债收益率录得逾三周最大单日跌幅，因弱于预期的消费者通胀数据减弱了对美联储是否能在今年剩下时间里再升息超过一次的预期。指标10年期美债收益率下跌7个基点，至2.329%，周四达到2.423%的近六周高位，对4月美国生产者物价意外跳升做出反应。

美国4月核心消费者物价指数(CPI)按年增长1.9%，为2015年10月来最小增幅，路透访查的分析师原本预估为2%。

交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.76-0.78%；而10年券106/4交易殖利率则看在1.05-1.07%。

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