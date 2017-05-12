台湾债市：10年公债殖利率收创三周低位，因筹码集中有利轧空手

* 106/4殖利率创10年券三周低位，筹码集中轧空手 * 五年券106/5殖利率能压多低，攸关106/4后市表现 * 下周106/4殖利率料在1.05-1.11% 路透台北5月12日 - 台湾10年公债106/4殖利率周五收低，创三周低位。交易员表示，10年 增额公债106/4R今日交割并入106/4，由于具筹码高度集中优势，多头续轧空手令殖利率明显收低。 交易员指出，106/4R的标售结果显示，实质买盘在合理殖利率位置有庞大配置需求，这对多头提供了有利 保护，反观空方在25日增额公债第二次开始发行前交易(WI)之前缺乏放空动能，这段期间也提供了多头将殖利 率往下带的机会。 〞目前就是趁空窗期轧空手，由于筹码集中，每人拿一点利率就会下去。〞一位证券商交易主管说。 另一证券商交易员则认为，交易商经过去年底与3月债市巨幅动荡，目前都处在修养生息阶段，这从106/4 R发行前交易期间未平仓空单量极低就可以看出。在实质买盘掌控盘势期间，只要美债未出现明确走向，台债 的气氛还是较为偏多。 惟另一票券商交易员则称，10年券106/4殖利率能否继续大幅向下，前提要看五年券106/5殖利率跌破0.80 %后能走低到哪个位置。虽然近期资金泛滥令短端冷券需求度有所增加，但市场对存续期较长的五年券看法较 为保守，若是106/5下方空间有限，也会减少交易商追低106/4殖利率的意愿。 一证券商交易员也表示，目前市场对106/5下方的压力位置较无定见，只能靠多头持续测试，等到关键的 铁板价位出现，市场自然对106/4殖利率的合理位置会有共识。 106/4殖利率今日收在1.0730%，此前10年指标公债殖利率低位是在4月21日的1.0650%。 交易员预估，下周五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.76-0.82%；而10年券106/4A061 04=TWO殖利率则看在1.05-1.11%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -2.29 0.7826% 0.7826-0.8030% 58.50 10 106/4 -3.70 1.0730% 1.0730-1.0900% 99.50 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成 交 20 106/3 没有成 交 10 106/4 1.0730% 5 106/5 0.7826% 3 105/1 没有成 交 2 106/1 没有成 交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)