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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 14:52 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收创三周低位，因筹码集中有利轧空手

    * 106/4殖利率创10年券三周低位，筹码集中轧空手
    * 五年券106/5殖利率能压多低，攸关106/4后市表现
    * 下周106/4殖利率料在1.05-1.11%

    路透台北5月12日 - 台湾10年公债106/4殖利率周五收低，创三周低位。交易员表示，10年
增额公债106/4R今日交割并入106/4，由于具筹码高度集中优势，多头续轧空手令殖利率明显收低。
    
    交易员指出，106/4R的标售结果显示，实质买盘在合理殖利率位置有庞大配置需求，这对多头提供了有利
保护，反观空方在25日增额公债第二次开始发行前交易(WI)之前缺乏放空动能，这段期间也提供了多头将殖利
率往下带的机会。
    
     〞目前就是趁空窗期轧空手，由于筹码集中，每人拿一点利率就会下去。〞一位证券商交易主管说。
    
    另一证券商交易员则认为，交易商经过去年底与3月债市巨幅动荡，目前都处在修养生息阶段，这从106/4
R发行前交易期间未平仓空单量极低就可以看出。在实质买盘掌控盘势期间，只要美债未出现明确走向，台债
的气氛还是较为偏多。
    
    惟另一票券商交易员则称，10年券106/4殖利率能否继续大幅向下，前提要看五年券106/5殖利率跌破0.80
%后能走低到哪个位置。虽然近期资金泛滥令短端冷券需求度有所增加，但市场对存续期较长的五年券看法较
为保守，若是106/5下方空间有限，也会减少交易商追低106/4殖利率的意愿。
    
    一证券商交易员也表示，目前市场对106/5下方的压力位置较无定见，只能靠多头持续测试，等到关键的
铁板价位出现，市场自然对106/4殖利率的合理位置会有共识。
    
    106/4殖利率今日收在1.0730%，此前10年指标公债殖利率低位是在4月21日的1.0650%。
    
     交易员预估，下周五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.76-0.82%；而10年券106/4A061
04=TWO殖利率则看在1.05-1.11%。    
    
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -2.29     0.7826%  0.7826-0.8030%     58.50
   10   106/4         -3.70     1.0730%  1.0730-1.0900%     99.50
 年     期别                   收盘价
 期                            
  30     106/6                  没有成
                                    交
  20     106/3                  没有成
                                    交
  10     106/4                 1.0730%
   5     106/5                 0.7826%
   3     105/1                  没有成
                                    交
   2     106/1                  没有成
                                    交
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 (记者 董永年；审校 杨淑祯)
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