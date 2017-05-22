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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 15:30 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收小跌未见明确方向，观望明日30年标债结果

    * 106/4殖利率收盘小跌，逆转先前扬升
    * 30年期公债初步预估标售利率料在1.95-2.0%
    * 10年期106/4殖利率区间料在1.05-1.10%

    路透台北5月22日 - 台湾10年公债106/4殖利率周一收盘小跌，未有明确
方向。交易员表示，美债殖利率收盘微升，不过台债未有明确方向，且逢周一交易偏淡，此
外市场也在观望明日的标债结果。
    
    交易员表示，今日成交非常淡静，除了各方关注明日30年期公债106/6期的标售之外，
周四新一期的10年公债发行前交易将首日上场，预料将会是成交最热络的新一期指标券，也
是目前对106/4期公债买气稍保守的原因之一。
     
    〞现在已经没有什么追价了，要更低利率需要进一步的刺激， 〞一位大型商银交易员
说，目前估计10年期106/4现券殖利率料在先前区间1.05-1.10%内游走。   
        
    至于明日的30年期公债，市场粗估，明日标售利率料将落在1.95-2.00%，预料寿险业对
此期公债有补券需求，但囿于美国今年在升息循环的走势，料也不至于将殖利率追低。    
    
    周二(23日)中午央行将标售30年期106/6公债，金额250亿台币，将于周五交割。交易员
预估，明日10年券106/4殖利率料会在1.05-1.10%的区间。 
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -0.30     0.7730%  0.7730-0.7777%      4.00
   10   106/4                      -0.05     1.0750%  1.0750-1.0840%      2.50
   30   106/6                      -5.90     1.9610%  1.9600-1.9610%      3.00
 年     期别                       收盘价
 期                               
  30     106/6                     1.9610%
  20     106/3                    没有成交
  10     106/4                     1.0750%
   5     106/5                     0.7730%
   3     105/1                    没有成交
   2     106/1                    没有成交
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 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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