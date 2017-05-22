台湾债市：10年公债殖利率收小跌未见明确方向，观望明日30年标债结果

* 106/4殖利率收盘小跌，逆转先前扬升 * 30年期公债初步预估标售利率料在1.95-2.0% * 10年期106/4殖利率区间料在1.05-1.10% 路透台北5月22日 - 台湾10年公债106/4殖利率周一收盘小跌，未有明确 方向。交易员表示，美债殖利率收盘微升，不过台债未有明确方向，且逢周一交易偏淡，此 外市场也在观望明日的标债结果。 交易员表示，今日成交非常淡静，除了各方关注明日30年期公债106/6期的标售之外， 周四新一期的10年公债发行前交易将首日上场，预料将会是成交最热络的新一期指标券，也 是目前对106/4期公债买气稍保守的原因之一。 〞现在已经没有什么追价了，要更低利率需要进一步的刺激， 〞一位大型商银交易员 说，目前估计10年期106/4现券殖利率料在先前区间1.05-1.10%内游走。 至于明日的30年期公债，市场粗估，明日标售利率料将落在1.95-2.00%，预料寿险业对 此期公债有补券需求，但囿于美国今年在升息循环的走势，料也不至于将殖利率追低。 周二(23日)中午央行将标售30年期106/6公债，金额250亿台币，将于周五交割。交易员 预估，明日10年券106/4殖利率料会在1.05-1.10%的区间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -0.30 0.7730% 0.7730-0.7777% 4.00 10 106/4 -0.05 1.0750% 1.0750-1.0840% 2.50 30 106/6 -5.90 1.9610% 1.9600-1.9610% 3.00 年 期别 收盘价 期 30 106/6 1.9610% 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0750% 5 106/5 0.7730% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)