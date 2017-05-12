台湾债市：10年公债殖利率早盘下跌，筹码集中有利做多

路透台北5月12日 - 台湾10年公债106/4发行前交易殖利率周五早盘下跌。交易员表示，10年增额公债106/4R今日交割并并入106/4，由于具筹码集中优势，交易商因而顺势压低殖利率。

他们指出，106/4R的标售结果显示，实质买盘在合理殖利率位置对公债有庞大需求，这对多头提供了有利保护，反观空方在25日增额公债第二次开始发行前交易(WI)之前缺乏放空动能，这段期间也提供了多头将殖利率往下带的机会。

〞目前是空窗期，气氛有利多方。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则认为，交易商经过去年底与3月债市巨幅动荡，目前都处在修养生息阶段，这从106/4R发行前交易期间未平仓空单量极低就可以看出。在实质买盘掌控盘势期间，只要美债未出现明确走向，台债的气氛还是较为偏多。

本地时间10:01，五年公债106/5殖利率跌0.65基点至0.7990%，区间在0.7925-0.8030%，成交29.5亿台币；10年券106/4殖利率跌2.45基点至1.0855%，区间在1.0816-1.0900%，成交49.0亿台币；而台股加权指数则涨0.01%。

美国公债收益率周四连续第二日变动不大，因美股下滑抵消了生产者物价跳升和30年期公债标售需求疲弱的影响。美债收益率盘中触及3月来最高水准。

交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.79-0.81%；而10年增额券106/4R发行前交易殖利率则看在1.07-1.09%。

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