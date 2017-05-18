台湾债市：10年公债殖利率早盘下跌，美国政治风暴令资金撤出风险资产

路透台北5月18日 - 台湾10年公债106/4殖利率周四早盘下跌。交易员表示，美国政治风暴似有扩大迹象，对台湾市场也产生影响，资金撤出股市等风险性资产，债市则受青睐 。

交易员表示，10年台债殖利率上日收高，原本殖利率要向上整理，不过受到美债殖利率大跌的影响，今日殖利率开低走跌。惟和近期走势类似，殖利率低档追价无力，跌幅缩减。

〞银行在卖，证券商追价也有气无力，一不对劲就马上K(丢)出来，〞一位大型证券商交易员说。

他们也说，下周四(25日)开始，新一期106/4期10年公债增额发行券将首日发行前交易。若要做多或做空，都有更好的机会，也因此在目前106/4现券市场缺乏持券意愿。

美元指数周四在六个月低点附近徘徊，因美国政治危机似乎有所加剧，或将延迟美国总统特朗普实施经济刺激计划的努力。美国指标10年期美国公债价格上涨一大点，收益率报2.22%，为4月21日来最低水准，低于周二尾盘的2.33%。

美国股市标普500指数和道琼工业指数周三录得去年9月以来的最大单日跌幅，因有报告称特朗普总统试图干预一项联邦调查后，对减税和其它刺激经济政策的希望降温，给华尔街敲响警钟。道指大跌1.78%，标普500指数下滑1.82%，纳斯达克指数收挫2.57%。

交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.75-0.77%；而10年券106/4交易殖利率则看在1.04-1.07%。

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