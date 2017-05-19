台湾债市：10年公债殖利率早盘小幅走高，方向不明陷量缩整理

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透台北5月19日 - 台湾10年公债106/4殖利率周五微幅走高。交易员表示，美债殖利率仍在低档区间游走，不过台债殖利率日前触及低位后向上盘整，今日则陷入量缩整理，没有具体方向。
他们表示，10年台债殖利率由先前的1.14%左右向下至1.05%附近，也下行了9基点，殖利率逢低位见换手卖压很正常，近期银行筹码有些出笼，殖利率虽从低档反弹，倒也不致打得太高。
〞破了1.05%有压力也是很正常，目前还在向上测试当中，〞一家大型证券商交易员说。
美国公债收益率周四从一个月低点反弹，因股市从昨日大跌中回升，令避险公债的需求降低。10年期公债收益率报2.23%，周三尾盘报2.22%。
本地时间10:40，10年券106/4殖利率涨0.14基点至1.0755%，成交6.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.07%。
交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.75-0.77%；而10年券106/4交易殖利率则看在1.04-1.07%。
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