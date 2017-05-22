台湾债市：10年公债殖利率早盘小幅趋高，美债也未脱区间令量能急缩

路透台北5月22日 - 台湾10年公债106/4殖利率周一小升，成交相当稀疏。交易员表示，美债殖利率仍在区间低位游走，并无大幅波动，台债料亦不脱狭幅盘整。

他们表示，明日有30年券标售，目前成交意愿低落。此外本周末将有四天端午假期，预料愈接近周五的成交意愿可能更低。

〞今天先停在这里看看吧? 应该不会动。〞一位小型券商交易员说。

前述交易员认为，30年公债虽距离前端偏远，但若30年公债标完向前端压低，也不排除10年公债殖利率受到影响而走低。

明日央行将标售30年期公债106/6，金额250亿台币。周五交割。

另外一家大型证券商交易员则说，午后有南亚标售预定65亿台币的公司债，各方也关注其标售利率结果。

美国公债收益率周一上涨，因投资人评估今年美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能还会升息几次，本周没有会左右观点的重大经济数据公布。指标10年期美债价格跌3/32，收益率报2.34%，上周五尾盘报2.33%。

本地时间10:30，10年券106/4殖利率涨0.45基点至1.0800%，成交1亿台币；至于台股加权指数则升0.33%。

交易员预估，今天10年券106/4交易殖利率则看在1.07-1.10%。

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