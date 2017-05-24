台湾债市：10年公债殖利率早盘扬升，观望今日美国会议纪录

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月24日 - 台湾10年公债106/4殖利率周三扬升，主要跟随美债走高。交易员表示，消息面呈现真空，继上日反应了30年券标售利率偏低后，今日小量成交，并等待美国联准会今日将公布的会议纪录。
交易员说，台债流动性不佳，今日五年和10年债券殖利率小幅弹升，但没有明确方向。明日起指标10年公债106/4增额发行券将首日发行前交易，预料会激起较大的参与意愿。上日30年公债标售利率在1.9220%，稍低于预期。
〞流动性不好，点一二支殖利率就上来，也不见得有代表性。〞一位大证券商交易主管说。他也认为，明日新上场的10年增额券预期因为放空不必借券的成本，若将放空成本估入，预料其交易的殖利率会高于现券1个基点。
GMT1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布5月政策会议记录。
另外一位交易员表示，今日下午和硕将标售三、五和七年的公司债，预估发行70亿台币，近日会公布结果。此料也是市场关注焦点。
106/4二度增额发行公债金额250亿台币，为10年期公债，将于6/13(二)标售，6月16日(五)发行。
美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其持有的避险公债仓位。
本地时间10:14，五年券106/5殖利率涨0.75基点至0.7500%，成交12.5亿台币；10年券106/4殖利率涨0.85基点至1.0640%，成交6.0亿台币；至于台股加权指数则涨0.24%。
交易员预估，今天106/4交易殖利率则看在1.06-1.075%；106/5期交易区间则预估在0.74-0.76%。
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