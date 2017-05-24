台湾债市：10年公债殖利率早盘扬升，观望今日美国会议纪录

路透台北5月24日 - 台湾10年公债106/4殖利率周三扬升，主要跟随美债走高。交易员表示，消息面呈现真空，继上日反应了30年券标售利率偏低后，今日小量成交，并等待美国联准会今日将公布的会议纪录。

交易员说，台债流动性不佳，今日五年和10年债券殖利率小幅弹升，但没有明确方向。明日起指标10年公债106/4增额发行券将首日发行前交易，预料会激起较大的参与意愿。上日30年公债标售利率在1.9220%，稍低于预期。

〞流动性不好，点一二支殖利率就上来，也不见得有代表性。〞一位大证券商交易主管说。他也认为，明日新上场的10年增额券预期因为放空不必借券的成本，若将放空成本估入，预料其交易的殖利率会高于现券1个基点。

GMT1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布5月政策会议记录。

另外一位交易员表示，今日下午和硕将标售三、五和七年的公司债，预估发行70亿台币，近日会公布结果。此料也是市场关注焦点。

106/4二度增额发行公债金额250亿台币，为10年期公债，将于6/13(二)标售，6月16日(五)发行。

美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其持有的避险公债仓位。

本地时间10:14，五年券106/5殖利率涨0.75基点至0.7500%，成交12.5亿台币；10年券106/4殖利率涨0.85基点至1.0640%，成交6.0亿台币；至于台股加权指数则涨0.24%。

交易员预估，今天106/4交易殖利率则看在1.06-1.075%；106/5期交易区间则预估在0.74-0.76%。

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