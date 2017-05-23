台湾债市：10年公债殖利率早盘走低，30年长端殖利率下跌且资金充沛

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二下跌。交易员表示，因30年期公债106/6期发行前交易殖利率再走跌，且南亚公司债发行利率较预期为低，显示市场资金充裕，令殖利率下滑。
他们表示，106/6期稍早殖利率一度跌破1.95%的关卡，亦激励部分当中买盘进场前端的五年106/5。
〞标前的盘玩完了，剩下的时间打混摸鱼，再看看30年到底标在那里。〞一位大型证券商交易员说。
南亚发行95亿台币公司债定价，其中65亿的五年期定价在1.03%，30亿七年期定价在1.25%。
〞很多人拿到，得标的很散，显示利率很低大家都有兴趣，〞另外一位大型证券商交易员说。
他也表示，因南亚是属于台塑集团的老牌发债公司，大家对它都有额度，因此对此期公司债热烈捧场，也带动了台债今日盘初殖利率下跌。
本地时间10:32，10年券106/4殖利率跌1.70基点至1.0580%，成交25.5亿台币；30年券发行前交易殖利率下跌1.60基点报1.9450%。至于台股加权指数则升0.21%。
交易员预估，今天106/4交易殖利率则看在1.05-1.07%；106/5期交易区间则预估在0.740-0.770%。
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为