台湾债市：10年公债殖利率早盘走低，30年长端殖利率下跌且资金充沛

路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二下跌。交易员表示，因30年期公债106/6期发行前交易殖利率再走跌，且南亚公司债发行利率较预期为低，显示市场资金充裕，令殖利率下滑。

他们表示，106/6期稍早殖利率一度跌破1.95%的关卡，亦激励部分当中买盘进场前端的五年106/5。

〞标前的盘玩完了，剩下的时间打混摸鱼，再看看30年到底标在那里。〞一位大型证券商交易员说。

南亚发行95亿台币公司债定价，其中65亿的五年期定价在1.03%，30亿七年期定价在1.25%。

〞很多人拿到，得标的很散，显示利率很低大家都有兴趣，〞另外一位大型证券商交易员说。

他也表示，因南亚是属于台塑集团的老牌发债公司，大家对它都有额度，因此对此期公司债热烈捧场，也带动了台债今日盘初殖利率下跌。

本地时间10:32，10年券106/4殖利率跌1.70基点至1.0580%，成交25.5亿台币；30年券发行前交易殖利率下跌1.60基点报1.9450%。至于台股加权指数则升0.21%。

交易员预估，今天106/4交易殖利率则看在1.05-1.07%；106/5期交易区间则预估在0.740-0.770%。

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