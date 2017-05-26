台湾债市：10年公债殖利率早盘跟美债略低档盘整，长假前交投意愿清淡

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月26日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周五下跌至逾一个月低位。交易员表示，美债续于低档盘整，带动台债气氛仍旧偏多，但长假在即交投意愿仍低落。
交易员表示，美国6月料将升息，但是市场对此讯息已不再以利空视之，美债殖利率一直在低位带动市场偏多气氛。受惠外资汇入持续，台币资金也一直偏向宽松，但因市场上可投资的商品相当稀少，近期公司债供不应求，标售殖利率一直偏低。
台湾金融市场下周一至周二因端午假期休市，下周六(6月3日)则因调整上班日而开市一日。
〞美债(殖利率)下来以后都上不去，而且一副要冲低的样子，〞一位大型证券商交易员表示。
另外一位大型证券商交易员则认为，台债殖利率区间偏下整理，不过向下幅度预料也不会太大，目前追低的买盘力道仍嫌保守。
指标10年公债殖利率盘中前低是4月19日的0.9800%。
美国公债收益率周四小幅下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示准备在今年稍晚缩减其4.5万亿美元资产负债表 ，市场质疑联储在今年余下时间的升息次数会否超过一次。指标10年期公债收益率报2.254%，较周三尾盘下跌1个基点。本周迄今收益率在7个基点的狭幅区间内波动。
本地时间10:28，五年券106/5殖利率涨0.35基点至0.7305%，成交4.0亿台币；10年券106/4R殖利率持平至1.0360%，成交19亿台币；至于台股加权指数则跌0.16%。
交易员预估，今天106/4R期交易区间则预估在1.03-1.045%。
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--美国债市：公债收益率下跌，因质疑6月升息后会否再升息(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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