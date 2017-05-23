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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 15:35 BJT

台湾债市：10年公债殖利率续收跌，30年新债标低利于区间偏多操作

    * 10年公债106/4殖利率续收跌
    * 30年新债106/6标低于预期
    * 106/4殖利率明日区间料在1.04-1.07%

    路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二续收跌。交易员表示，由于市场资金偏松，午间30年新债标售结果低于预期，较有利于区间偏多操作，惟106/4二度增额发行新券将于周四展开发行前交易，或有影响现券殖利率跌破1.05%后的追价意愿。
    
    他们并指出，除了30年新券标低外，南亚公司债发行利率也较预期为低，带动五年券106/5殖利率收近日低并创逾一个月低位；若106/5殖利率未能续探波段新低，基于五年及10年券利差考量，短线料106/4殖利率再跌空间有限。 
    
    今日106/5殖利率收在0.7425%，前低为4月17日的0.7350%。
     
    〞（30年新债标售）真是惨烈，比我们预期低很多，〞一位大型寿险交易员说。  
    
    台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年公债106/6期得标利率1.922%，低于市场预估的1.95-2.00%；较上次标售的30年期公债105/14得标利率2.0250%亦走低10.3基点。该券发行金额250亿台币，将于周五交割。 
    
    另位大型银行交易员也称，这次30年新债大家都在抢，近期可能还有短多题材，真的是市场钱太多了，连寿险业在次级市场也出现零星长端冷券买盘。 
       
    南亚发行的95亿台币公司债今日定价，其中65亿的五年期定在1.03%，30亿七年期定在1.25%。
    
    美国公债收益率周一小幅上涨，因本周公债和公司债供应相关的少量卖盘，超过了对美国总统特朗普2016年竞选调查的忧虑所支持的避险买盘。指标10年期公债收益率报2.252%，较上周五上升0.7个基点。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.73-0.77%；而10年券106/4殖利率则看在1.04-1.07%。
    
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -3.05     0.7425%  0.7400-0.7685%     82.50
   10   106/4                      -1.95     1.0555%  1.0483-1.0700%     44.00
   30   106/6                      -5.10     1.9100%  1.9100-1.9560%      6.50
 年     期别                       收盘价
 期                               
  30     106/6                     1.9100%
  20     106/3                    没有成交
  10     106/4                     1.0555%
   5     106/5                     0.7425%
   3     105/1                    没有成交
   2     106/1                    没有成交
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 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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