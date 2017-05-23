台湾债市：10年公债殖利率续收跌，30年新债标低利于区间偏多操作

* 10年公债106/4殖利率续收跌 * 30年新债106/6标低于预期 * 106/4殖利率明日区间料在1.04-1.07% 路透台北5月23日 - 台湾10年公债106/4殖利率周二续收跌。交易员表示，由于市场资金偏松，午间30年新债标售结果低于预期，较有利于区间偏多操作，惟106/4二度增额发行新券将于周四展开发行前交易，或有影响现券殖利率跌破1.05%后的追价意愿。 他们并指出，除了30年新券标低外，南亚公司债发行利率也较预期为低，带动五年券106/5殖利率收近日低并创逾一个月低位；若106/5殖利率未能续探波段新低，基于五年及10年券利差考量，短线料106/4殖利率再跌空间有限。 今日106/5殖利率收在0.7425%，前低为4月17日的0.7350%。 〞（30年新债标售）真是惨烈，比我们预期低很多，〞一位大型寿险交易员说。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的30年公债106/6期得标利率1.922%，低于市场预估的1.95-2.00%；较上次标售的30年期公债105/14得标利率2.0250%亦走低10.3基点。该券发行金额250亿台币，将于周五交割。 另位大型银行交易员也称，这次30年新债大家都在抢，近期可能还有短多题材，真的是市场钱太多了，连寿险业在次级市场也出现零星长端冷券买盘。 南亚发行的95亿台币公司债今日定价，其中65亿的五年期定在1.03%，30亿七年期定在1.25%。 美国公债收益率周一小幅上涨，因本周公债和公司债供应相关的少量卖盘，超过了对美国总统特朗普2016年竞选调查的忧虑所支持的避险买盘。指标10年期公债收益率报2.252%，较上周五上升0.7个基点。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.73-0.77%；而10年券106/4殖利率则看在1.04-1.07%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -3.05 0.7425% 0.7400-0.7685% 82.50 10 106/4 -1.95 1.0555% 1.0483-1.0700% 44.00 30 106/6 -5.10 1.9100% 1.9100-1.9560% 6.50 年 期别 收盘价 期 30 106/6 1.9100% 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0555% 5 106/5 0.7425% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)