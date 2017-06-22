台湾债市：10年公债殖利率连两日微收跌至一周新低，观望稍后央行决议

* 10年债殖利率连两日收跌至一周新低 * 交投观望央行理监事会议及发债计划 * 明日106/4殖利率区间暂看1.04-1.09% 路透台北6月22日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四连续第二日微收跌至一周收盘低 位。交易员表示，盘初106/4殖利率原持平整理，后有买盘进场引领殖利率转而走低，惟殖利率修正幅度有限 ，观望稍后的央行理监事会议及明日的第三季发债计划等变数。 他们指出，目前106/4殖利率逢低即略见卖需、逢高又见买盘进场，而该券前三大、前五大及前10大持券 比重皆偏低也影响持券信心，造成该券波动度较大，交投倾向短线操作，使该券殖利率陷入区间盘整格局。 “虽然106/4还没有洗得非常乾净，但停损及放空压力变小，(殖利率)就有点向下味道。”一位大型银行 交易员说。 他并称，目前五年券买气还不错，因为新的五年增额券最快下周将展开发行前交易，已有实质买盘介入五 年现券，不过现在追价意愿并不强，料续维持区间盘整态势，亦有可能主流券殖利率再微幅走低。 今日106/4殖利率收在1.0615%至一周收盘新低，前低为6月15日的1.0300%；106/5殖利率同创一周收盘新 低，前低也为6月15日的0.7330%。 稍后台湾央行将召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步细节；惟 路透调查结果显示，在14家受访机构中，全数认为央行将维持重贴率于1.375%，政策利率连续四季不变。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.74-0.78%；10年指标券106/4殖利率区间暂看在1.04 -1.09%。 美国国债收益率曲线周三为近10年来最平，因投资者评估通胀指标下降的情况下，美国联邦储备理事会( FED/美联储)鹰派政策对经济的影响。指标10年期公债收益率收报2.155%，周二收报2.15 3%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -1.35 0.7495% 0.7480-0.7700% 13.0 10 106/4 -1.35 1.0615% 1.0580-1.0838% 138.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0615% 5 106/5 0.7495% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)