台湾债市：10年公债随美债殖利率走低，惟追价意愿薄弱交投偏冷

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月31日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周三走跌；交易员称，因美债殖利率下滑，台债殖利率跟随美债往下走；但随利率下跌且今天是5月的最后一个交易日，获利目标已大致达成，往下追价意愿薄弱，交投偏冷。
他们表示，10年券因筹码太集中不易放空，且从目前空单量仅26.5亿台币来看，显然空单不敢躁进，但往下又因殖利率已跌至相对的低档，追价意愿不高，短线料将呈量缩狭幅整理格局。
〞下不去了，往下要追的人不多，月底了，就是价稳量缩。〞一大型银行交易员说。
他并称，不仅10年券追价意愿薄弱，五年券亦因殖利率已跌至低于央行182天期定存单利率0.77%水准，影响银行追价意愿，〞银行不会追啦，有钱送(申购定存单)央行就好了。〞
一大型证券商交易员则指出，美国10年指标债殖利率目前在2.25%以下属偏多格局，早盘台债伴随美债殖利率下跌而走低，惟10年券筹码太集中不易放空，交投偏冷；〞这期筹码太集中了，很难放空，做多又怕人家倒货给你，殖利率已经来到偏低的水准，追价意愿薄弱。〞
美国三年期至30年期公债收益率均触及12日最低水准，指标10年期公债收益率触及2.211%。
本地时间10:55，10年券106/4R殖利率跌0.67基点至1.0293%，成交27亿台币；五年券106/5殖利率跌0.35基点至0.7320%，成交20.5亿台币；而台股加权指数则跌0.30%。
交易员预估，今天五年券106/5期殖利率交易区间在0.72-0.75%；而106/4R期交易区间则预估在1.02-1.05%。
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