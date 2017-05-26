台湾债市：10年券发行前交易殖利率收小跌，下周留意缴税效应和美债

* 10年公债106/4R殖利率收小跌 * 长假前调整部位，五年公债106/5殖利率收高 * 下周留意月底缴税效应和美债走向 * 下周10年公债的区间料在1.01%-1.07% 路透台北5月26日 - 台湾10年指标公债106/4R殖利率周五收盘小跌。惟 长假在即，近日受青睐的指标五年公债106/5期殖利率稍承压转收高。交易员 表示，长假过后则要留意月底缴税效应和美债走向。 交易员表示，下周一和周二因端午假期有四天连假，受到假期前调整部位的卖压出笼， 五年券表现稍弱，而10年券则受影响暂小。美债近期虽有不少消息面利空但未将殖利率带高 ，目前持续居于低档，有利台债偏多。 〞连假前交易部位都会清一点，会把部位结掉，不过也还在区间内。〞一位小型银行交 易主管说。 亦有一位大型证券商交易员表示，下周是5月底最后一周的综所税和营所税的缴税截止 日，近二个月以来货币市场虽呈现宽松，但仍须密切注意月底的货币市场资金变化。 〞大家已经很习惯宽松，但一旦紧一点，可能负面反应会很大。〞一位大型证券商交易 员说。 **美债仍偏多** 交易员表示，目前市场已充分消化美联储6月将升息的利空，且年底美联储虽有意开始 撤销量化宽松，并缩减资产负债表，但幅度料将和缓进行，使市场大松一口气。美债殖利率 一直在区间低位持稳，偏多气氛此亦影响到台债。 交易员表示，除了国际债市有利台债之外，台币资金水位偏多，近期多档公司债陆续标 售利率续稳于低位，激励多方信心，此亦有助于五年短券殖利率续处于低档。 〞台债偏向买方大于卖方，第二季发债量相对少，买方积极偏多，〞一位票券商交易员 说。 周五有台电公司债标售；路透周四调查显示，台湾大型公司债发行单位--台湾电力公司 将于明日标售的五年期公司债，得标利率预估中值落在0.95-1.00%。 美国公债收益率周四小幅下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示准备在今年稍 晚缩减其4.5万亿美元资产负债表 ，市场质疑联储在今年余下时间的升息次数会否超过一次 。指标10年期公债收益率报2.254%，较周三尾盘下跌1个基点。本周迄今收益率 在7个基点的狭幅区间内波动。 他们预估，下周的五年券106/5殖利率交投区间将在0.70-0.76%；10年指标券106/4R则 料在1.01%-1.07%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +0.85 0.7355% 0.7305-0.7400% 30.50 10 106/4R -0.40 1.0360% 1.0330*-1.0500% 34.50 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0340% 5 106/5 0.7355% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)