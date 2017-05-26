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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 14:43 BJT

台湾债市：10年券发行前交易殖利率收小跌，下周留意缴税效应和美债

    * 10年公债106/4R殖利率收小跌
    * 长假前调整部位，五年公债106/5殖利率收高
    * 下周留意月底缴税效应和美债走向
    * 下周10年公债的区间料在1.01%-1.07%

    路透台北5月26日 - 台湾10年指标公债106/4R殖利率周五收盘小跌。惟
长假在即，近日受青睐的指标五年公债106/5期殖利率稍承压转收高。交易员
表示，长假过后则要留意月底缴税效应和美债走向。  
    
    交易员表示，下周一和周二因端午假期有四天连假，受到假期前调整部位的卖压出笼，
五年券表现稍弱，而10年券则受影响暂小。美债近期虽有不少消息面利空但未将殖利率带高
，目前持续居于低档，有利台债偏多。
    
    〞连假前交易部位都会清一点，会把部位结掉，不过也还在区间内。〞一位小型银行交
易主管说。
    
    亦有一位大型证券商交易员表示，下周是5月底最后一周的综所税和营所税的缴税截止
日，近二个月以来货币市场虽呈现宽松，但仍须密切注意月底的货币市场资金变化。

    〞大家已经很习惯宽松，但一旦紧一点，可能负面反应会很大。〞一位大型证券商交易
员说。
    
    **美债仍偏多**
    
    交易员表示，目前市场已充分消化美联储6月将升息的利空，且年底美联储虽有意开始
撤销量化宽松，并缩减资产负债表，但幅度料将和缓进行，使市场大松一口气。美债殖利率
一直在区间低位持稳，偏多气氛此亦影响到台债。

    交易员表示，除了国际债市有利台债之外，台币资金水位偏多，近期多档公司债陆续标
售利率续稳于低位，激励多方信心，此亦有助于五年短券殖利率续处于低档。

    〞台债偏向买方大于卖方，第二季发债量相对少，买方积极偏多，〞一位票券商交易员
说。 
    
    周五有台电公司债标售；路透周四调查显示，台湾大型公司债发行单位--台湾电力公司
将于明日标售的五年期公司债，得标利率预估中值落在0.95-1.00%。
          
    美国公债收益率周四小幅下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示准备在今年稍
晚缩减其4.5万亿美元资产负债表 ，市场质疑联储在今年余下时间的升息次数会否超过一次
。指标10年期公债收益率报2.254%，较周三尾盘下跌1个基点。本周迄今收益率
在7个基点的狭幅区间内波动。         

    他们预估，下周的五年券106/5殖利率交投区间将在0.70-0.76%；10年指标券106/4R则
料在1.01%-1.07%。 
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                               (亿台币)
    5   106/5                      +0.85     0.7355%   0.7305-0.7400%     30.50
   10  106/4R                      -0.40     1.0360%  1.0330*-1.0500%     34.50
 年     期别                       收盘价
 期                               
  30     106/6                    没有成交
  20     106/3                    没有成交
  10     106/4                     1.0340%
   5     106/5                     0.7355%
   3     105/1                    没有成交
   2     106/1                    没有成交
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 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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