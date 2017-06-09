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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 15:41 BJT

台湾债市：10年券发行前交易殖利率收微跌，气氛偏多弹高买盘强劲

    * 106/4R期发行前交易殖利率震荡收微跌
    * 弹高买盘大举涌现，抑制殖利率弹幅
    * 短线观察标债结果，及美联储会后声明
    * 下周一106/4R期殖利率区间料在1.0-1.05%

    路透台北6月9日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周五收微
跌。交易员表示，台债殖利率今天开低走高后收跌，显示目前市场气氛偏多，短线观察重点
在下周二标债结果及美国FED会后声明。
    
    他们表示，台债短线仍受美债殖利率驱动，惟随殖利率跌至相对较低水准，大型银行及
寿险业对于目前10年券殖利率在1.0-1.02%、五年在0.71%左右兴趣不大，料下周10年券标债
利率往上的机率较大。
    
    〞这支券已标了两次，这次空单量不小，但主要是来自手上有现货的银行，银行放空是
为了获利了结，不代表他们的看法偏空。〞一大型银行交易员说，〞如果利率有往上弹，银
行就会回头补，越高越积极。〞
    
    一大型证券商交易员指出，从10年券殖利率开低走高收微跌来看，显然殖利率只要往上
弹大家都站在买方，市场氛围偏向多方，短线除非美债殖利率进一步弹升；否则以台债近期
不论冷券或热冷买盘均相当强劲来看，殖利率应不易大弹。
    
    美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)下周将召开利率政策会议。路透
调查显示，受访的18家初级交易商均预期，美联储在下周二及周三(13-14日)会议上，将把
隔夜拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。
    
    台湾央行下周二(13日)将标售10年增额公债106/4R期，金额暂订250亿台币，下周五(16
)日发行。    
     
    交易员预估，下周一五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.73%；10年指标券106/4R
殖利率区间估在1.0-1.05%。
       
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      -0.48     0.7102%  0.7102-0.7225%       6.0
 10  106/4R                      -0.30     1.0200%  1.0150-1.0328%     111.0
    
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10     106/4                       1.0200%
   5     106/5                       0.7102%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
         
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 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)
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