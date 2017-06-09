台湾债市：10年券发行前交易殖利率收微跌，气氛偏多弹高买盘强劲

* 106/4R期发行前交易殖利率震荡收微跌 * 弹高买盘大举涌现，抑制殖利率弹幅 * 短线观察标债结果，及美联储会后声明 * 下周一106/4R期殖利率区间料在1.0-1.05% 路透台北6月9日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周五收微 跌。交易员表示，台债殖利率今天开低走高后收跌，显示目前市场气氛偏多，短线观察重点 在下周二标债结果及美国FED会后声明。 他们表示，台债短线仍受美债殖利率驱动，惟随殖利率跌至相对较低水准，大型银行及 寿险业对于目前10年券殖利率在1.0-1.02%、五年在0.71%左右兴趣不大，料下周10年券标债 利率往上的机率较大。 〞这支券已标了两次，这次空单量不小，但主要是来自手上有现货的银行，银行放空是 为了获利了结，不代表他们的看法偏空。〞一大型银行交易员说，〞如果利率有往上弹，银 行就会回头补，越高越积极。〞 一大型证券商交易员指出，从10年券殖利率开低走高收微跌来看，显然殖利率只要往上 弹大家都站在买方，市场氛围偏向多方，短线除非美债殖利率进一步弹升；否则以台债近期 不论冷券或热冷买盘均相当强劲来看，殖利率应不易大弹。 美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)下周将召开利率政策会议。路透 调查显示，受访的18家初级交易商均预期，美联储在下周二及周三(13-14日)会议上，将把 隔夜拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。 台湾央行下周二(13日)将标售10年增额公债106/4R期，金额暂订250亿台币，下周五(16 )日发行。 交易员预估，下周一五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.73%；10年指标券106/4R 殖利率区间估在1.0-1.05%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.48 0.7102% 0.7102-0.7225% 6.0 10 106/4R -0.30 1.0200% 1.0150-1.0328% 111.0 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 106/4 1.0200% 5 106/5 0.7102% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)