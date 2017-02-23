台湾债市：10年券发行前交易殖利率走低，长券利率跌市场氛围偏乐观

路透台北2月23日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周四早盘走跌。交易员称，10年券标完后随空单回补，加上20年券殖利率走低，使市场氛围转偏乐观，早盘证券商顺势做多，带动殖利率跌破1.1%；短线观察重点在券商持券信心及美债走势。
他们指出，因央行22日标售364天期定存单得标加权平均利率再跌，至0.524%，市场认为央行宽松政策不变，促证券商大都偏多操作，短线殖利率不排除往下测1.05%关卡。
〞1.1%破了，短线往下做的机率大，目前市场是偏多做，但下攻不成反弹力道应该不弱。〞一大型银行交易员说。
他们并称，目前多头信心仍不足，且这期筹码比较不安定，倘若殖利率进一步往下攻不成功，短线多单一旦获利了结，殖利率即可能快速反弹。
前述大型银行交易员表示，10年券标完后因空单回补致殖利率走低，使近期一直僵持在1.79-1.8%的20年券在少量买盘进场带动下，殖利率走低；随着长券殖利率下跌，10年券殖利率亦顺势往下走。
一大型证券商交易员亦称，随20年券殖利率走低，10年券做多意愿亦跟着增温，料第二季应是安全区间，目前市场气围偏多，〞20年券殖利率下来了，大家比较有意愿站在多方，应该会来回做。〞
早盘10年券106/4期发行前交易殖利率盘中最低跌至1.088%，创该期发行前交易以来新低，亦创10年券殖利率两个半月盘中新低，此前盘中低位为2016年12月8日的1.045%。而20年券殖利率跌0.5基点，至1.75%。
美国10年期公债价格周三尾盘升2/32，收益率报2.421%，周二尾盘为2.427%，盘中收益率跌至2月9日以来最低的2.391%。
本地时间10:45，10年券106/4发行前交易殖利率跌1.15基点至1.0985%，成交177.5亿台币；而五年券106/2殖利率则涨0.15基点至0.8115%，成交20.5亿台币；台股加权指数小涨0.10%。
交易员预估今日106/4期公债殖利率交投区间料在1.07-1.11%；而五年券殖利率区间估在0.79-0.82%
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(记者 罗两莎；审校 曾祥进)