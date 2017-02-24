台湾债市：10年券发行前交易殖利率随美债走跌，市场氛围偏乐观

路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
他们指出，本期10年券标债后市场氛围转趋乐观，加上殖利率原僵持在1.79-1.80%较高水准的20年券近日一路走低，早盘进一步挫低至1.705%，促使10年券殖利率跌幅扩大。
〞美债下去很快，早盘再度发动20年券，现在空手的开始有点担心买不到券了。〞一大型银行交易员说。
他并称，随着殖利率走低，料空手者将缓步进场建立部位，短线只要美债续呈整理或持续往下走，台债殖利率还有往下走空间。
一大型证券商交易员表示，随美国指标10年债殖利率跌破2.40%，促使早盘台债殖利率跟着走低，但殖利率若再往下至1.05%附近即面临压力，短线不易越过，目前交易员大都采区间操作。
〞就是在区间来回跑啊，除非美债殖利率跌破2.25%，台债才有进一步往下空间，万一跌破了就要往下追了。〞前述大型证券商交易员说。
早盘10年券106/4期发行前交易殖利率盘中最低跌至1.0655%，进一步该期发行前交易以来新低，续创10年券殖利率两个半月盘中新低，此前盘中低位为2016年12月8日的1.045%。另20年券殖利率则跌4.7基点，至1.7050%。
指标美国10年期公债周四上涨10/32，收益率报2.382%，周三尾盘报2.418%，盘中低见2.379%，为2月9日来最低水准。
本地时间11:05，10年券106/4发行前交易殖利率跌1.93基点至1.0760%，成交187.0亿台币；五年券106/2殖利率跌0.60基点至0.8040%，成交7.0亿台币；另台股加权指数则跌0.08%。
交易员预估，今日106/4期公债殖利率交投区间料在1.06-1.09%；五年券殖利率区间估在0.79-0.82%
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(记者 罗两莎；审校 曾祥进)