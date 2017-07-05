台湾债市：10年券早盘整理，观望美联储会议记录对市场的牵引

路透台北7月5日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘整理。交易员表示，经过殖利率弹高后的修正，且因昨晚美债休市缺乏指引，今日台债在平盘附近量缩整理，静待国际市场的后续变化。

他们指出，今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布6月13-14日会议记录，此外，周五美国还将公布非农就业数据，将持续观察这两项变数对美债的影响。

〞短线风险来自海外，若欧、美债市殖利率未再窜高，就会回归横盘整理。〞一证券商交易员说。

该交易员表示，10年公债殖利率这波弹升，基本上有守住1.13-1.14%此前标债的位置，昨日又出现弹高后的修正，市场情绪逐渐回复冷静。

另一证券商交易员认为，美债可能要等到下半周才会有行情出现，台债这两天将以横盘整理为主。

本地时间10:09，106/4殖利率跌0.65基点至1.0940%，区间在1.0910-1.1110%，成交51.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.24%。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间估在1.08-1.12%；而五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区间在0.75-0.80%。

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