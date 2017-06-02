台湾债市：10年券早盘殖利率小升，惟市场缺方向指引交投极冷

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月2日 - 台湾指标10年期公债106/4R发行前交易殖利率周五早盘小升；交易员称，今天早盘延续上日偏升格局，惟随利率走升，空方渐趋谨慎，升幅明显缩减，交投极冷。
他们指出，因近日无利多或利空消息，市场缺乏方向指引，多空双方均无着墨的地方，市场观望气氛浓，成交量急冻；短线观察重点在今晚公布的美国非农就业数据。
〞没消息、没方向，也没想法，总归来说就是：没事、没量。〞一大型证券商交易员说。
他表示，短线台债殖利率能否续弹，须视美债走势，惟随殖利率跌至相对低档，往下追价意愿低，〞1.05%以下要再往下追，真的要有勇气，但殖利率大弹机率也不高，顶多弹到1.1%买盘就会进来了。〞
一大型银行交易员亦称，短线缺乏明确方向，市场静待今晚美国公布非农就业数据，早盘交投极冷，因观望气氛转趋浓厚，交投亦显沉闷。
本地时间10:32，五年券106/5殖利率涨0.40基点至0.7440%，成交0.5亿台币；10年券106/4R殖利率升0.67基点至1.0565%，成交4.0亿台币；至于台股加权指数则涨0.52%。
周五美国将公布更为全面的官方非农就业报告，路透访查的分析师预 计，5月非农就业岗位增长18.5万。
交易员预估，今天五年券106/5期殖利率交易区间在0.73-0.75%；而106/4R期交易区间则预估在1.04-1.06%。
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