台湾债市：10年券早盘殖利率弹升，因央行称未来长期利率将随美债走升

路透台北6月1日 - 台湾指标10年期公债106/4R发行前交易殖利率周四早盘走扬；交易员表示，随殖利率跌至相对低点，且央行昨天发布〞金融稳定报告〞称，未来台湾长期利率可能受美国公债利率影响而走升，空单转趋积极，促使殖利率止跌弹升。

他们表示，近来台股表现不错，资金移往报酬率较好的股市，比较不利债市，再加上殖利率已至低档，往下追价意愿低，早盘空单捉到央行对利率示警的机会积极做空；但估随殖利率弹高，空单有望回补先行获利了结，短线殖利率料将续呈区间震荡。

〞还是区间啊，央行讲的是他希望的，但市场未必这样想。〞一大型证券商交易员说，〞开盘打高是因为空单有收到央行的讯息，但要先看看今天尾盘有没有收高。〞

一大型银行交易员则称，因殖利率已跌至相对低档，特别是五年券殖利率甚至跌破央行182天期定存单0.77%的水准，致往下追价意愿薄弱；且从近日106/04R券空单略增至30亿台币以上观察，因短多不愿再追价，空单则转趋积极，殖利率跟着止跌反弹。

他表示，短线观察重点在空单量的变化，量若持续增加表示空方将继续往上测，但空方应是采〞边空边补〞的操作策略，即在殖利率上扬后，往上即回补。

他们并称，美国指标10年期债券殖利率虽略往下走，早盘台债却未见追价力道，除央行提示警，主因还是殖利率已至低档；惟殖利率往上则有望引短多进场，料殖利率仍呈狭幅震荡。

台湾央行周三表示，未来国际资金若反转流出引发失序的去杠杆化过程，将使企业融资成本上升及获利下降，对银行业带来严峻考验；央行还提醒，未来台湾长期利率可能受美国公债利率影响而走升，且国际经济金融震荡加剧，金融机构应注意相关利率风险。

本地时间10:25，10年券106/4R殖利率升1.3基点至1.0480%，成交82.5亿台币；五年券106/5殖利率则升0.3基点至0.7400%，成交15亿台币；而台股加权指数则涨0.29%。

交易员预估，今天五年券106/5期殖利率交易区间在0.72-0.76%；而106/4R期交易区间则预估在1.02-1.06%。

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