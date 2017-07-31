台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走低，惟往下未见积极追价交投冷清

路透台北7月31日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一早盘下跌；交易员表示，随上周五美债殖利率收低，加上证券商月底做帐，带动台债殖利率走跌，惟往下追价意愿薄弱，成交量明显缩减。

一大型证券商交易员即称，从上周10年券日均量仅55.8亿台币，而五年券日均量亦仅21.3亿台币来看，显示目前市场人气明显不足，也表示市场对于殖利率跌至低档区下缘看法偏谨慎；惟8月美国FOMC例行性休会，市场少了一个利空因子，料8月殖利率有望在区间下沿游走。

〞量真的不够啦，卖掉的人不会再玩啦，种种因子来看，就不要玩，赚了就收手，不用太积极。〞前述大型证券商交易员说。

他并称，第四季不利台债变数较多，除备受关注的台湾央行总裁人选外，另为筹措〞前瞻计划〞财源财政部势必提高发债规模，以致筹码增加，操作上偏谨慎。

一大型银行交易员也说，早盘台债跟随美债殖利率走低，但往下未见积极追价力道，交投冷清，〞券商月底做帐啦，大型行库都不玩了，量很小啊。〞

本地时间10:23，五年券106/5殖利率跌0.79基点至0.7250%，成交4.0亿台币；10年券106/4殖利率跌1.40基点至1.0270%，成交11.0亿台币；至于台股加权指数则跌0.20%。

美国指标10年期公债上周五价格上升5/32，收益率周四的从2.31%降 至2.29%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.72-0.74%；106/4期殖利率交投区间料在1.02-1.05%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率下跌，因薪资数据加剧对通胀偏低的担忧

--《综述》美国第二季GDP加速增长，但薪资增长持续慢半拍

--全球经济：IMF称美元估值过高，欧元、日圆和人民币估值与基本面基本相符

--《焦点》朝鲜最新导弹试射后，美国两架轰炸机飞过朝鲜半岛(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)