台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走扬，惟多头未弃守反弹力道弱

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月8日 - 台湾指标10年期公债106/4R发行前交易殖利率周四早盘止跌走扬；交易员指出，主要跟进美债殖利率涨势；但反弹力道不强，且至1.02%即有接手，促使殖利率在1.013%附近波动。
他们表示，台债殖利率在连续两个交易日走低后，今天跟随美债殖利率弹升，惟下周二就要标债，市场多偏短线抛补，今天殖利率应该不致再跌破1%。
〞今天预估殖利率不太容易再往下了，因为川普( 特朗普)被弹劾的机率小。〞一大型银行交易员说。
他说，昨天106/4R期发行前交易空单量变化不大，证券商少量回补空单，银行端则加空，显示多头相对谨慎；〞大家都没有积极的做，就是短线抛补，上来就承接啊。〞
一大型证券商交易员则称，因距离下周二标债仅剩两个交易日，标债前交投不太积极；而标债后则观察美国FED的会后声明，FED倘若未提及9月要再升息，且措词不过于鹰派，殖利率有机会再破1.0%大关。
美国10年期公债周三尾盘跌8/32，收益率报2.176%，高于周二尾盘的2.147%。
本地时间10:48，10年券106/4R殖利率升0.36基点至1.0136%，成交74亿台币；五年券106/5殖利率跌0.25基点至0.7125%，成交4.0亿台币；台股加权指数则涨0.11%。
交易员预估，今天五年券106/5期殖利率交易区间在0.70-0.75%；而106/4R期交易区间则预估在1.0-1.05%。
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