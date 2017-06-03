台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走跌，引短线空单回补料续区间整理

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月3日 - 台湾指标10年期公债106/4R发行前交易殖利率周六早盘走跌；交易员表示，受美债殖利率下滑影响，台债殖利率跟进走低，引短线空单回补，促使殖利率出量下跌。
他们指出，由于昨晚美国公布的非农就业数据不如预期，美国指标10年期公债殖利率跌破2.2%，台债殖利率跟着下滑，惟往下追价意愿渐弱，料将续呈区间整理格局。
〞美债破2.2%啦，看来美债还是强势，台债就是缓下，但还是区间啦，只是今天量比我预估的多很多。〞一大型证券商交易员说。
一大型银行交易员亦称，随美债殖利率持续走低，引短线空单回补，而短多则在高档承接，〞一大早有人挂在1.035%，马上就被点走了。〞
他们表示，106/4R期发行前交易空单量虽略增至50亿台币以上，惟这波空单量控制的好，不易引发轧空行情；不过，短线在上有锅盖，往下1%整数关卡又有铁板之下，料殖利率将续呈区间波动。
美国劳工部公布，5月非农就业岗位增加13.8万，政府和零售部门岗位减少，路透访查分析师原本预计非农就业岗位增加18.5万。美国指标10年期公债尾盘升16/32，收益率报2.161%，周四尾盘报2.217%。
本地时间11:04，10年券106/4R殖利率跌2.45基点至1.0255%，成交79.5亿台币。五年券106/5殖利率跌1.90基点至0.7230%，成交达20亿台币；至于台股加权指数则跌0.04%。
交易员预估，今天五年券106/5期殖利率交易区间在0.70-0.76%；而106/4R期交易区间则预估在1.0-1.06%。(完)
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