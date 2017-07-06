台湾债市：10年券殖利率受益筹码优势收低，量缩等候非农数据指引

* 多方掌握筹码优势，惟追价力道不强 * 量缩盘整静候美国非农数据公布 * 明日106/4殖利率区间暂看1.07-1.10% 路透台北7月6日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四收低。交易员表示，今日仍延续殖 利率弹多修正格局，短多利用筹码集中优势在国际盘尚不明朗的空档带盘，惟市场观望气氛偏浓，成交量较上 日明显萎缩。 他们指出，国际债市走势仍是牵引台债的主导因素，美国10年公债殖利率昨晚在触及2.35%高 位后回落，但短线若是回测不了2.25%，多头仍需要小心。今晚有美联储副主席费舍尔等将发表演说，明日又 将公布关键的非农就业数据，相关变数厘清前，台债料维持低量盘整格局。 〞没事就是好事，但要大家向下追价也不容易，毕竟美债、德债仍然偏空。〞一证券商交易员说。 他指出，台债经过上周五及周一的弹升修正，市场筹码的确完成换手并有所沉淀，这也是短多想带盘的原 因。不过这些筹码是不是落在只进不出的实质买盘手中则不明确，仍需要利空测试才有机会观察。 一银行交易员则指出，台债短线呈现忽冷忽热、扑朔迷离的走势，短线除了观察国际盘外，也要看台股的 表现。由于近期台股的交易量有点萎缩，若是持续低量，可能要小心指数有拉回压力，但如此也有利于债市。 另一证券商交易员也提及，昨晚立法院三读通过前瞻基础建设条例。预计自明年起，公债筹码供应将因此 而增加，对台债中长期走势而言是利空。 台湾立法院周三稍晚三读通过前瞻基础建设条例，分为二个四年期程，各4,200亿台币，周三通过首个四 年4,200亿台币预算。本次内容再新增少子化友善育儿空间建设、食安及人才培育促进就业等三项。 路透调查的经济学家预计，6月美国雇主新增17.9万个工作岗位，5月时为增加13.8万个。分析师称，周五 将要发布的美国6月非农就业报告可能显示，就业岗位跳升，这将会推高收益率。 交易员预估，明日五年券106/5R发行前交易殖利率交投区间料在0.77-0.79%；10年指标券106/4殖利率区 间估在1.07-1.10%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5R -2.25 0.7725% 0.7725-0.7825% 3.0 10 106/4 -2.18 1.0802% 1.0802-1.1030% 34.5 *表示创该期发行前交易以来盘中新高 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0802% 5 106/5R 0.7725% 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)