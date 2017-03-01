台湾债市：10年券殖利率因短多停利出场收升，短线将不脱美债殖利率牵引

* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债殖利率今天在东京盘再冲高冲击，让这期标到的券商见情势不对而在尾盘 出场，促使殖利率攻高并弹破1.1%；料短线台债仍不脱美债牵引，惟殖利率若弹至1.15%上方可望吸引买盘进 场。 交易员称，明日106/4期殖利率交投区间料在1.10-1.15%；而五年券106/2殖利率区间则估在 0.80-0.85%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 +2.70 0.8250% 0.8000-0.8250% 21.0 10 106/4 +5.66 1.1216% 1.0800-1.1240% 180.0 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 106/4 1.1216% 5 106/2 0.8250% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)