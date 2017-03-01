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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 15:50 BJT

台湾债市：10年券殖利率因短多停利出场收升，短线将不脱美债殖利率牵引

    * 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌
    * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高
    * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻
    * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15%

    路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受
美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。
    
    他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再
攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。

    〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖
利带上来。〞一大型证券商交易员说。

    他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继
续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞

    一大型银行交易员则称，受美债殖利率今天在东京盘再冲高冲击，让这期标到的券商见情势不对而在尾盘
出场，促使殖利率攻高并弹破1.1%；料短线台债仍不脱美债牵引，惟殖利率若弹至1.15%上方可望吸引买盘进
场。
     
    交易员称，明日106/4期殖利率交投区间料在1.10-1.15%；而五年券106/2殖利率区间则估在
0.80-0.85%。
        
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/2                      +2.70     0.8250%  0.8000-0.8250%      21.0
 10   106/4                      +5.66     1.1216%  1.0800-1.1240%     180.0
 
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10     106/4                       1.1216%
   5     106/2                       0.8250%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
         
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 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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