台湾债市：10年券殖利率微升终结连四跌，屏息观望美联储会议

* 指标10年券殖利率微收升，结束连四跌 * 观望下周美国的议息会议结论 * 下周106/4殖利率区间暂看1.04-1.08% 路透台北7月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五收盘微升，终 结连四跌。交易员表示，尽管欧洲央行会议结束会议，但美债殖利率仍维持窄幅波动，台债 也波动甚小，未见明确方向。 他们表示，台债殖利率虽由小跌转收微升，惟幅度仍小，殖利率续在低档游走，交投意 愿很低，显然各方认为没有调整仓位的必要。 〞台债可能先在这鬼混，〞一位大型商银交易人员表示。 他们认为，下周美联储的会议结果无疑是市场关注的焦点，基于景气复苏，各国央行利 率政策势必走向正常化，不过全球央行检讨货币政策的相关言论，都可能引发金融市场的剧 烈震荡。目前美国10年公债殖利率处于2.25%左右的低档水位，只要不剧烈上行触及2.4%的 重要关卡，美债仍属区间盘。 欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，管委会甚至没有讨论缩减刺激计划的议题，暗 示不到最后时候，欧洲央行不会做出缩减购债计划这一不可避免的决定。 台湾央行周一(24日)将代财政部标售两年期公债106/7期。根据路透周四- 周五的调查结果显示，两年公债得标利率料在0.49-0.53%，较前次两年券标售利率--0.6080 %明显走低。 下周二至周四美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将召开为期两日的议息会议。台北时间 周四凌晨(GMT 1800)将有最新宣布。 他们预估，下周10年期公债106/4期殖利率区间料在1.04-1.08%；五年公债106/5期A06 105=TWO殖利率区间估在0.72-0.76%。(完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.50 0.7360% 0.7360-0.7425% 6.0 10 106/4 +0.06 1.0579% 1.0545-1.0579% 16.0 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0579% 5 106/5 0.7360% 2 106/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)