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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 14:27 BJT

台湾债市：10年券殖利率微收升，交投冷静待美国公布非农就业数据

    * 10年公债106/4R殖利率微收升，连二日收涨
    * 市场缺乏方向指引，交投冷成交量明显缩减
    * 市场静待美国公布非农就业数据
    * 明日10年公债的区间料在1.04-1.07%

    路透台北6月2日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周五收微升，连二日收涨。
交易员称，随殖利率走升引短多进场，促使殖利率升幅缩减，惟市场没有新的消息刺激，静待今晚美国公布非
农就业数据，交投冷清。
    
    他们指出，比较值得注意的是，近日106/4R期发行前交易空单量增加，但尚未突破50亿台币，市场缺乏方
向指引，观望气氛浓厚，短线料将续呈区间整理格局。
        
    〞106/4R券空单量增加满多的，但还没有超过50亿，还不足以驱动轧空行情。〞一大型证券商交易说。
    
    但他表示，目前的空单量虽不足以驱动轧空行情，惟短线来看，这波做空的人大都有赚到钱，〞感觉上想
像空间满大的，空单的目标应该在1.1%附近。〞

    他们并称，近来美债波动区间不大，且金融市场对基本面的感觉越来越冷淡，短线观察今晚公布非农就业
数据后，能否为市场带来新的刺激。
    
    他们指出，因央行短期内升息机率低，殖利率倘若持续弹升，往上就会吸引短多进场，但往下有停利的卖
压，短线将呈价稳量缩格局。
       
    交易员预估，明天五年券106/5殖利率交投区间将在0.73-0.75%；10年指标券106/4R殖利率料在1.04-1.07
%。 
                    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      +0.20     0.7420%  0.7420-0.7460%       3.0
 10  106/4R                      +0.02     1.0500%  1.0500-1.0565%      12.5
 
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10     106/4                      没有成交
   5     106/5                       0.7420%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
 
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 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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