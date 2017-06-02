台湾债市：10年券殖利率微收升，交投冷静待美国公布非农就业数据

* 10年公债106/4R殖利率微收升，连二日收涨 * 市场缺乏方向指引，交投冷成交量明显缩减 * 市场静待美国公布非农就业数据 * 明日10年公债的区间料在1.04-1.07% 路透台北6月2日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周五收微升，连二日收涨。 交易员称，随殖利率走升引短多进场，促使殖利率升幅缩减，惟市场没有新的消息刺激，静待今晚美国公布非 农就业数据，交投冷清。 他们指出，比较值得注意的是，近日106/4R期发行前交易空单量增加，但尚未突破50亿台币，市场缺乏方 向指引，观望气氛浓厚，短线料将续呈区间整理格局。 〞106/4R券空单量增加满多的，但还没有超过50亿，还不足以驱动轧空行情。〞一大型证券商交易说。 但他表示，目前的空单量虽不足以驱动轧空行情，惟短线来看，这波做空的人大都有赚到钱，〞感觉上想 像空间满大的，空单的目标应该在1.1%附近。〞 他们并称，近来美债波动区间不大，且金融市场对基本面的感觉越来越冷淡，短线观察今晚公布非农就业 数据后，能否为市场带来新的刺激。 他们指出，因央行短期内升息机率低，殖利率倘若持续弹升，往上就会吸引短多进场，但往下有停利的卖 压，短线将呈价稳量缩格局。 交易员预估，明天五年券106/5殖利率交投区间将在0.73-0.75%；10年指标券106/4R殖利率料在1.04-1.07 %。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +0.20 0.7420% 0.7420-0.7460% 3.0 10 106/4R +0.02 1.0500% 1.0500-1.0565% 12.5 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 106/4 没有成交 5 106/5 0.7420% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)