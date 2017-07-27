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1 天前
台湾债市：10年券殖利率收低，美联储态度偏鸽引发空单回补
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2017年7月27日 / 早上7点44分 / 1 天前

台湾债市：10年券殖利率收低，美联储态度偏鸽引发空单回补

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美联储态度偏鸽引发台债空单回补
    * 30年券少量成交，殖利率曲线长端下移
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.03-1.06%

    路透台北7月27日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四收低。交易员称，因昨晚美国指
标10年期公债殖利率受市场认为美联储态度偏鸽走低带动，惟空单回补后追低意愿也不高，令殖
利率跌幅未能进一步扩大。
    
    今日30年券106/6也少量成交在1.8102%。有交易员指出，这较此前该券多以1.83%以上成交
有所下滑。殖利率曲线尾端下移，可望为明日开始发行前交易的20年券106/8提供保护，有利于8
月中该券标售表现。
    
    〞市场解读FED声明偏鸽派，虽然9月缩表应该不是鸽，但也只能尊重吧。〞一证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则指出，昨日台债受美债影响走势偏空，106/4的空单增加近一倍，没想到市场气氛又
随着美联储的声明转多，空头措手不及只能认输回补。不过殖利率在1.04%低位附近也面临追多乏力的情形。
    
    一银行交易员认为，虽然美债近期波动不小，但台债受惠于筹码供给不足优势，再加上银行端养券意愿偏
高，卖压相对轻微。在此情形下，区间偏多操作应是较好的做法。
    
    至于30年券106/6，虽然有交易员认为成交量太低没有代表性。不过银行交易员提及，今日台币兑美元TW
D=TP升破30.30关卡，有进一步升向30.00大关的意味。此前寿险业大量投资美元债券面临汇损的阴影浮现，
在被迫增加台币债券部位的想像空间带动下，或许有交易商先提前卡位。
    
    一票券商交易员则提及，时序进入月底，交易商为美化投资部位评价，通常心态较为偏多。只要欧美公债
殖利率没有突破前波高点，基本上仍是以区间操作为主。
    
    交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.06%；五年公债106/5期殖利率区
间估在0.70-0.75%。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   
       
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 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      -1.81     0.7239%  0.7205-0.7310%      43.0
 10   106/4                      -3.02     1.0398%  1.0375-1.0525%      89.5
 
  30     106/6                        1.8102
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0398%
   5     106/5                       0.7239%
   2     106/7                       0.5050%
 (完)         
   

 (记者 董永年；审校 林高丽)

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