台湾债市：10年券殖利率收低，美联储态度偏鸽引发空单回补

* 美联储态度偏鸽引发台债空单回补 * 30年券少量成交，殖利率曲线长端下移 * 明日106/4殖利率区间暂看1.03-1.06% 路透台北7月27日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四收低。交易员称，因昨晚美国指 标10年期公债殖利率受市场认为美联储态度偏鸽走低带动，惟空单回补后追低意愿也不高，令殖 利率跌幅未能进一步扩大。 今日30年券106/6也少量成交在1.8102%。有交易员指出，这较此前该券多以1.83%以上成交 有所下滑。殖利率曲线尾端下移，可望为明日开始发行前交易的20年券106/8提供保护，有利于8 月中该券标售表现。 〞市场解读FED声明偏鸽派，虽然9月缩表应该不是鸽，但也只能尊重吧。〞一证券商交易员说。 另一证券商交易员则指出，昨日台债受美债影响走势偏空，106/4的空单增加近一倍，没想到市场气氛又 随着美联储的声明转多，空头措手不及只能认输回补。不过殖利率在1.04%低位附近也面临追多乏力的情形。 一银行交易员认为，虽然美债近期波动不小，但台债受惠于筹码供给不足优势，再加上银行端养券意愿偏 高，卖压相对轻微。在此情形下，区间偏多操作应是较好的做法。 至于30年券106/6，虽然有交易员认为成交量太低没有代表性。不过银行交易员提及，今日台币兑美元TW D=TP升破30.30关卡，有进一步升向30.00大关的意味。此前寿险业大量投资美元债券面临汇损的阴影浮现， 在被迫增加台币债券部位的想像空间带动下，或许有交易商先提前卡位。 一票券商交易员则提及，时序进入月底，交易商为美化投资部位评价，通常心态较为偏多。只要欧美公债 殖利率没有突破前波高点，基本上仍是以区间操作为主。 交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.06%；五年公债106/5期殖利率区 间估在0.70-0.75%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -1.81 0.7239% 0.7205-0.7310% 43.0 10 106/4 -3.02 1.0398% 1.0375-1.0525% 89.5 30 106/6 1.8102 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0398% 5 106/5 0.7239% 2 106/7 0.5050% (完) (记者 董永年；审校 林高丽)