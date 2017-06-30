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2 天前
台湾债市：10年券殖利率收创逾一周新高，尾盘短多忧美债续弹出场
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2017年6月30日 / 早上7点58分 / 2 天前

台湾债市：10年券殖利率收创逾一周新高，尾盘短多忧美债续弹出场

2 分钟阅读

    * 10年期公债殖利率收日高，并创逾一周新高
    * 特定集团忧美债殖利率续弹，尾盘大举出场
    * 大型银行摩拳擦掌，殖利率弹高即进场布局
    * 下周一106/4殖利率区间暂看1.06-1.10%

    路透台北6月30日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五收创逾一周新高。交易员称，受美债殖利率走扬冲击，今天台债跟着开高走扬，加上尾盘因特定集团忧心美债殖利率续弹而大举出场，促使殖利率以日高作收。
    
    他们表示，在欧洲央行总裁德拉吉释出将调整宽松货政策讯息后，连日来国际债市气氛明显偏空，台债虽具基本面和筹码面利多，但仍不敌国际市场气氛的变化，10年券殖利率周四短暂收低后，今天开高收日高，短线观察重点仍在美债走势。
    
    〞有些人担心美债（殖利率）继续往上弹啊，尾盘短多大举出场，但我们的买点也快要到了。〞一大型银行交易员说。
    
    他指出，随季底做帐压力暂告一段落，下周即进入下半年，加上近日殖利率震荡弹高，短线将吸引大型银行买盘进场捡便宜，殖利率弹至1.08%附近大型银行买盘将逐步往上布局，且殖利率弹得越高，银行买盘就越积极。
    
    一大型证券商交易员则提到，目前台债的利多除筹码少外，另一因素是近日公布的景气对策信号连续两个月出现黄蓝灯；惟外在因素对台债影响较大，以目前外在因素均偏空来看，短线台债将续受美债和德债的牵引。
    
    他并称，从某大集团尾盘集体丢出短线多单来看，显示随着外在环境变化，部分大型集团已开始调整策略并采偏空操作策略。
    
    交易员指出，本周台债受美债和德债殖利率弹高牵引而上冲下洗，证券商则是追高杀低，料这波受伤不轻；但随着殖利率冲高，投资机构逢高即进场，浮额将越来越干净，筹码趋稳定。
    
    台湾国家发展委员会周二称，5月景气对策信号综合判断分数较上月减少1分，至20分，灯号已是连续第二个月呈现黄蓝灯，显见景气正由稳定转向低迷。

    今日10年券收盘创逾一周新高，此前收盘高点为6月20日的1.088%；五年期公债106/5R发行前交易殖利率亦以日高0.7790%作收，创五年券殖利率逾一个半月新高，此前收盘高点为5月12日的0.7826%。
    
    交易员预估，下周一五年券106/5R发行前交易殖利率交投区间料在0.75-0.79%；10年指标券106/4殖利率区间估在1.06-1.10%。
              
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
  5  106/5R                      +3.60     0.7790%   0.7700-*0.7790%       3.0
 10   106/4                      +3.10     1.0790%    1.0600-1.0790%      69.5
 *表示创该期发行前交易以来盘中新高  
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0790%
   5     106/5                       0.7800%
   2     106/1                      没有成交
                
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              
 

 (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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