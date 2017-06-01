台湾债市：10年券殖利率收升终止连三跌，续升空间有限料区间震荡

* 10年公债106/4R殖利率收升，终止连三跌 * 央行示警、交易商互抛筹码致殖利率弹升 * 升息看法冷淡，殖利率往上修正空间有限 * 明日10年公债的区间料在1.04-1.07% 路透台北6月1日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周四收升，终止连三日跌势。交易员称，受央行金融稳定报告示警及交易商间互丢筹码带动，今天106/4R殖利率平开后走升，成交量扩增至百亿台币以上，惟短线殖利率仍将呈区间震荡。 他们表示，今天10年现券及106/4R殖利率虽收升，但都收在1.05%下方，明天若缺乏交易商互丢筹码因素，且近期公布的经济数据未尽理想，市场对央行升息预期越来越淡，国际上又有意大利将选举、英国脱欧等因素干扰，短线殖利率若续弹高，将吸引买盘进场，致续升空间受限。 〞利率如果再往上弹，慢慢的大家都会进来接一点货来养，利率大弹的机率不高，还是区间震荡吧。〞一大型证券商交易员说。 台湾央行周三表示，未来国际资金若反转流出引发失序的去杠杆化过程，将使企业融资成本上升及获利下降，对银行业带来严峻考验；央行还提醒，未来台湾长期利率可能受美国公债利率影响而走升，且国际经济金融震荡加剧，金融机构应注意相关利率风险。 另一大型证券商交易员则指出，长期以来台债即存在筹码供给有限的问题，尤其是第二季，目前仍是偏向需求大于供给的情况。在筹码有限、交易商又惜售之下，除非国际上反转走空，否则台债殖利率很难有进一步往上大弹的空间。 交易员预估，明天五年券106/5殖利率交投区间将在0.73-0.75%；10年指标券106/4R殖利率料在1.04-1.07%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +0.30 0.7400% 0.7340-0.7545% 21.0 10 106/4R +1.48 1.0498% 1.0350-1.0585% 104.00 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 106/4 1.0450% 5 106/5 0.7400% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)