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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 15:48 BJT

台湾债市：10年券殖利率收升终止连三跌，续升空间有限料区间震荡

    * 10年公债106/4R殖利率收升，终止连三跌
    * 央行示警、交易商互抛筹码致殖利率弹升
    * 升息看法冷淡，殖利率往上修正空间有限
    * 明日10年公债的区间料在1.04-1.07%

    路透台北6月1日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周四收升，终止连三日跌势。交易员称，受央行金融稳定报告示警及交易商间互丢筹码带动，今天106/4R殖利率平开后走升，成交量扩增至百亿台币以上，惟短线殖利率仍将呈区间震荡。

    他们表示，今天10年现券及106/4R殖利率虽收升，但都收在1.05%下方，明天若缺乏交易商互丢筹码因素，且近期公布的经济数据未尽理想，市场对央行升息预期越来越淡，国际上又有意大利将选举、英国脱欧等因素干扰，短线殖利率若续弹高，将吸引买盘进场，致续升空间受限。
    
    〞利率如果再往上弹，慢慢的大家都会进来接一点货来养，利率大弹的机率不高，还是区间震荡吧。〞一大型证券商交易员说。
    
    台湾央行周三表示，未来国际资金若反转流出引发失序的去杠杆化过程，将使企业融资成本上升及获利下降，对银行业带来严峻考验；央行还提醒，未来台湾长期利率可能受美国公债利率影响而走升，且国际经济金融震荡加剧，金融机构应注意相关利率风险。
        
    另一大型证券商交易员则指出，长期以来台债即存在筹码供给有限的问题，尤其是第二季，目前仍是偏向需求大于供给的情况。在筹码有限、交易商又惜售之下，除非国际上反转走空，否则台债殖利率很难有进一步往上大弹的空间。
       
    交易员预估，明天五年券106/5殖利率交投区间将在0.73-0.75%；10年指标券106/4R殖利率料在1.04-1.07%。 
                 
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      +0.30     0.7400%  0.7340-0.7545%      21.0
 10  106/4R                      +1.48     1.0498%  1.0350-1.0585%    104.00
     
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10     106/4                       1.0450%
   5     106/5                       0.7400%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
 
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 (记者 罗两莎；审校 张喜良)
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