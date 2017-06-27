台湾债市：10年券殖利率收跌创近三周新低，受长券带动短线缓步测低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，受海岬型船舶需求推动
波罗的海海岬型船运价指数<.BACI急升104点，或9.76%，报1,170点。日均获利升887美元，报9,489美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 10年公债殖利率连五跌，创近三周新低 * 30年等长券殖利率急挫，促10年券跟跌 * 券商回补引轧空行情，殖利率料将缓跌 * 明日106/4殖利率区间暂看1.00-1.04% 路透台北6月27日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二进一步收低， 并创近三周新低。交易员表示，因20年及30年期长券殖利率急挫，引爆轧空行情，在证券商 回补空单带动下，10年券殖利率持续收低且呈连五跌走势，短线殖利率将缓步测低。 他们表示，早盘10年券殖利率因一民营银行短多出场而止跌反弹，但随即引短多进场， 加上20年106/03期殖利率瞬间急挫13个基点，30年券106/06殖利 率跟着走低，带动10年券殖利率续挫。 〞10年券在1.045%本来有稳住，但长券殖利率突然杀下来，就天下大乱啦，本来都快要 睡着了，瞬间被吓醒！〞一大型证券商交易员说，〞要不是被长券带下来，10年券根本看不 到这种利率(跌破1.02%)。〞 一大型银行交易员亦称，今天爆发点即在30年券殖利率急挫，受长券殖利率挫低激励， 10年券殖利率跌破1.015%标债利率，最低至1.0111%券商因而启动停损机制回补空单，引爆 新一波轧空行情，〞补完明天就不玩10年券了，看来今天空单大概都认赔了。〞 他们指出，因明天五年券106/05期R券即进入发行前交易，而随新券出来，主流券可能 移转到五年券，届时10年券交投将趋冷清，且可能无法连续报价致回补有风险，促使空单今 天认赔杀出。 而在长券方面，今天20年券殖利率收跌13个基点，报1.5700%；30年券A 06106=TWO收跌3.05基点，报1.8100%。10年券106/4期收盘则创近三周新低，此前收盘新低 为6月7日的1.0100%。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.71-0.75%；10年指标券106/4殖利 率区间估在1.0-1.04%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -1.50 0.7200% 0.7200-0.7393% 22.5 10 106/4 -2.45 1.0135% 1.0111-1.0455% 195.0 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 106/4 1.0135% 5 106/5 0.7200% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数<.BACI急升104点，或9.76%，报1,170点。日均获利升887美元，报9,489美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。