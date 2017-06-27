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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 14:57 BJT

台湾债市：10年券殖利率收跌创近三周新低，受长券带动短线缓步测低

    * 10年公债殖利率连五跌，创近三周新低
    * 30年等长券殖利率急挫，促10年券跟跌
    * 券商回补引轧空行情，殖利率料将缓跌
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.00-1.04%

    路透台北6月27日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二进一步收低，
并创近三周新低。交易员表示，因20年及30年期长券殖利率急挫，引爆轧空行情，在证券商
回补空单带动下，10年券殖利率持续收低且呈连五跌走势，短线殖利率将缓步测低。
 
    他们表示，早盘10年券殖利率因一民营银行短多出场而止跌反弹，但随即引短多进场，
加上20年106/03期殖利率瞬间急挫13个基点，30年券106/06殖利
率跟着走低，带动10年券殖利率续挫。

    〞10年券在1.045%本来有稳住，但长券殖利率突然杀下来，就天下大乱啦，本来都快要
睡着了，瞬间被吓醒！〞一大型证券商交易员说，〞要不是被长券带下来，10年券根本看不
到这种利率(跌破1.02%)。〞
    
    一大型银行交易员亦称，今天爆发点即在30年券殖利率急挫，受长券殖利率挫低激励，
10年券殖利率跌破1.015%标债利率，最低至1.0111%券商因而启动停损机制回补空单，引爆
新一波轧空行情，〞补完明天就不玩10年券了，看来今天空单大概都认赔了。〞
    
    他们指出，因明天五年券106/05期R券即进入发行前交易，而随新券出来，主流券可能
移转到五年券，届时10年券交投将趋冷清，且可能无法连续报价致回补有风险，促使空单今
天认赔杀出。
       
    而在长券方面，今天20年券殖利率收跌13个基点，报1.5700%；30年券A
06106=TWO收跌3.05基点，报1.8100%。10年券106/4期收盘则创近三周新低，此前收盘新低
为6月7日的1.0100%。
        
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.71-0.75%；10年指标券106/4殖利
率区间估在1.0-1.04%。
         
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      -1.50     0.7200%  0.7200-0.7393%      22.5
 10   106/4                      -2.45     1.0135%  1.0111-1.0455%     195.0
 
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10     106/4                       1.0135%
   5     106/5                       0.7200%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
           
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 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)
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