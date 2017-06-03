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亚洲 | 2017年 6月 3日 星期六 15:20 BJT

台湾债市：10年券殖利率收跌逾一个半月新低，因美债及台电标售利多

    * 指标10年券殖利率收跌逾一个半月低位
    * 观察重点仍在106/4R发行前交易的空单变化
    * 10年指标券106/4R下周区间料在1.00-1.05%

    路透台北6月3日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周六收跌，创逾一个半月新
低。交易员表示，随美债殖利率跌破2.2%大关，且周五台电公司标售五年期无担保公司债得标利率仅0.98%，
低于前次同天期得标利率1.13%，带动殖利率反转走跌。
    
    他们指出，先前央行发布〞金融稳定报告〞对利率提示出示警，将台债殖利率打高；惟随美债殖利率走低
，且市场对台电公司债标售结果偏多解读，今天台债反转走跌，成交量跟着扩增；后续观察重点仍在106/4R发
行前交易的空单变化。
    
    台债106/4R期殖利率今日收在1.0220%，创指标10年公债殖利率逾一个半月新低；前低在4月
19日的0.9950%。今日的低位1.0171%也创106/4R期发行前交易以来的最低。
      
    〞今天非常直接了当，跟着美债往下走，市场气氛不错(偏多)，但要注意空单有没有增加。〞一大型证券
商交易员说，〞如果空单继续增加，那就好玩了，应该要去测1%了。〞
      
    他并称，从近期公布的工业生产、领先指标及景气对策信号等各经济数据来看，台湾经济成长动能已趋缓
，加上市场资金持续宽松，及台币续看升，银行及寿险庞大资金将续移入熟悉的台债市场，〞今年汇率风险绝
对于大利率风险，大家只好回头加减着墨熟悉的台债。〞
    
    另一大型商银交易员则表示，市场估美国联邦储备理事会(FED)六月升息机率高，惟维持今年升息三次看
法，且估FED不致太快缩表，促使美债殖利率走低，台债殖利率跟着走跌；但整体而言台债短线殖利率料仍呈
区间整理。
    
    据路透周五获得的文件显示，台湾大型公司债发行单位--台湾电力公司今日开标的五年期无担保公司债得
标利率为0.98%，符合市场预估并续创历史标售新低，发行金额80亿台币；至于七年及10年券得标利率也皆符
合预期。
     
    交易员预估，下周一五年券106/5殖利率交投区间将在0.70-0.75%；10年指标券106/4R殖利率料在1.00-1.
05%。           
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)           区间(%)      成交值
 年    期别                     (基点)                                  (亿台币)
 期                                                                   
  5   106/5                      -2.40     0.7180%    0.7135-0.7335%        25.5
 10  106/4R                      -2.80     1.0220%   1.0171*-1.0350%        95.5
        *表创此期券发行前交易的新低
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10     106/4                       1.0200%
   5     106/5                       0.7180%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
 
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 (记者 罗两莎；审校)
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