台湾债市：10年券殖利率收跌逾一个半月新低，因美债及台电标售利多

* 指标10年券殖利率收跌逾一个半月低位 * 观察重点仍在106/4R发行前交易的空单变化 * 10年指标券106/4R下周区间料在1.00-1.05% 路透台北6月3日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周六收跌，创逾一个半月新 低。交易员表示，随美债殖利率跌破2.2%大关，且周五台电公司标售五年期无担保公司债得标利率仅0.98%， 低于前次同天期得标利率1.13%，带动殖利率反转走跌。 他们指出，先前央行发布〞金融稳定报告〞对利率提示出示警，将台债殖利率打高；惟随美债殖利率走低 ，且市场对台电公司债标售结果偏多解读，今天台债反转走跌，成交量跟着扩增；后续观察重点仍在106/4R发 行前交易的空单变化。 台债106/4R期殖利率今日收在1.0220%，创指标10年公债殖利率逾一个半月新低；前低在4月 19日的0.9950%。今日的低位1.0171%也创106/4R期发行前交易以来的最低。 〞今天非常直接了当，跟着美债往下走，市场气氛不错(偏多)，但要注意空单有没有增加。〞一大型证券 商交易员说，〞如果空单继续增加，那就好玩了，应该要去测1%了。〞 他并称，从近期公布的工业生产、领先指标及景气对策信号等各经济数据来看，台湾经济成长动能已趋缓 ，加上市场资金持续宽松，及台币续看升，银行及寿险庞大资金将续移入熟悉的台债市场，〞今年汇率风险绝 对于大利率风险，大家只好回头加减着墨熟悉的台债。〞 另一大型商银交易员则表示，市场估美国联邦储备理事会(FED)六月升息机率高，惟维持今年升息三次看 法，且估FED不致太快缩表，促使美债殖利率走低，台债殖利率跟着走跌；但整体而言台债短线殖利率料仍呈 区间整理。 据路透周五获得的文件显示，台湾大型公司债发行单位--台湾电力公司今日开标的五年期无担保公司债得 标利率为0.98%，符合市场预估并续创历史标售新低，发行金额80亿台币；至于七年及10年券得标利率也皆符 合预期。 交易员预估，下周一五年券106/5殖利率交投区间将在0.70-0.75%；10年指标券106/4R殖利率料在1.00-1. 05%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -2.40 0.7180% 0.7135-0.7335% 25.5 10 106/4R -2.80 1.0220% 1.0171*-1.0350% 95.5 *表创此期券发行前交易的新低 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 106/4 1.0200% 5 106/5 0.7180% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校)