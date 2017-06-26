台湾债市：10年券殖利率早盘下跌，因通膨温和季底做帐行情发酵

路透台北6月26日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一早盘进一步下跌。交易员指出，因央行称通膨温和，利率没有调升必要，加上财政部公布的第三季发债计划仅发行950亿台币公债，在基本面及筹码面均呈利多带动下，促使殖利率持续走跌。

他们表示，目前市场资金持续宽松，且时值进入6月下旬，在季底做帐行情持续发酵之下，短线殖利率料有望再走跌。

〞央行总裁谈话（通膨温和）、第三季只发行950亿台币公债，还有季底做帐行情，市场集三大利多，殖利率当然走低。〞一大型银行交易员说。

另一大型银行交易员亦称，随大型银行买盘进驻，且央行称目前及未来通膨均温和，料年底前央行都不会升息，加上筹码面因素，带动殖利率续挫，〞市场钱多到没有地方花啦，照这样的趋势来看，还有更低点，因为筹码不多，通膨又起不来。〞

他还说，因本月是月底亦是季底又是半年报做帐，大家都有盈余的压力，正好央行总裁称通膨展望温和，加上财政部发布发债量少推波助澜，多方顺势把殖利率往下带，〞季底做帐，多少还是有影响，因为把殖利率做下来评价起来数字比较好看。〞

本地时间10:25，10年券106/4殖利率跌2.17基点至1.0350%，成交36.5亿台币；而五年券106/5殖利率跌2.25基点至0.7255%，成交7.0亿台币；台股加权指数则涨1.10%。

美国指标10年期公债持平，收益率报2.15%。

台湾财政部上周五公布今年第三季将发行950亿台币甲类公债，以及250亿台币国库券；而第三季首期公债为五年期公债，金额250亿台币。

台湾央行上周四理监事会议决议维持政策利率不变，总裁彭淮南称，理监事会一致决议维持利率不变，主要考量因素是台湾当前通膨压力及通膨展望温和，且相较主要国家/地区，台湾目前实质利率水准尚称允当。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间暂看在1.03-1.05%；五年券106/5殖利率交易区估在0.72-0.74%。(完)

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