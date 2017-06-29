台湾债市：10年券殖利率早盘先弹后微跌，短线料将呈价稳量缩格局

路透台北6月29日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘先弹后微跌；交易员称，随美债殖利率持续走扬，早盘10年券殖利率持续上涨，但在短线多单进场带动下，促殖利率止升下滑，短线料将呈价稳量缩格局，观察重点仍在欧、美等主要央行动向。

他们表示，继欧洲央行后，英国央行总裁亦称未来数月将讨论升息问题，激励英镑大涨，英国公债收益率应声跳涨，美国10年指标债殖利率续攻，早盘台债殖利率亦跟着走扬，但随后反转小跌。

〞大家都想做多，但美债继续上去，英国央行总裁也出来放冷箭、再踹一脚，让多单比较没有着力点。〞一大型银行交易员说，〞短线还是要小心，应随时留意有没有其他国家央行出来放第三支箭。〞

他们指出，目前10年券殖利率在1.05%的位子比较尴尬，不论做多或做空都不太对，短线殖利率要弹到1.06%-1.08%间银行买盘才会进场。

一大型证券商交易员则称，欧洲、英国央行总裁近日相继释出可能调整货币政策讯息，周三美国10年指标债殖利率续攻，且一度攻至2.25%以上，短线须密切观察美债走势，10年指标债若弹至2.3%，停损单料将大举出笼，将使市场气氛由偏多转趋谨慎。

在五年券方面，今天五年券106/5R期虽进入发行前交易第二天，惟开盘近2小时仍零成交。

10年期美债价格周三下跌7/32，收益率报2.22%，高于周二尾盘的2.20%，有关德拉吉讲话被误读的报导发出前，收益率高见2.256%。

英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率，而且英国央行将在“未来几个月”讨论何时升息。

欧洲央行总裁德拉吉本周谈话引发欧元走高后，熟悉德拉吉思惟的多位消息人士指出，德拉吉的用意是暗示将有一段时期容忍较弱的通胀，并非暗示即将收紧政策。

本地时间10:48，10年券106/4殖利率跌0.30基点至1.0500%，区间在1.0500-1.0680%，成交29.0亿台币；台股加权指数则涨0.56%。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间估在1.04-1.07%；而五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区在0.74-0.77%。

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（完） (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)