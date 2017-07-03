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台湾债市：10年券殖利率早盘创近两个月高位，因国际债市偏空
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2017年7月3日 / 凌晨2点52分 / 2 天前

台湾债市：10年券殖利率早盘创近两个月高位，因国际债市偏空

1 分钟阅读

路透台北7月3日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一早盘弹升，创近两个月盘中高位。交易员表示，上周五美债殖利率续弹，德国与法国公债殖利率周线升幅也纷创纪录，国际债市偏空气氛令交易商持券信心受打击，筹码持续松动。

他们指出，台债虽有资金宽松、筹码偏少以及景气复苏力道偏弱的题材保护，但若是欧洲也跟进美国紧缩货币供给的步伐，台湾低利率环境迟早也将改变。短线台债仍受国际债市变动牵引，殖利率或有进一步向上测试的空间。

〞筹码松动，券商做多的氛围被破坏，买盘也往后退了。〞一大型银行交易员说。

另一大型证券商交易主管则称，上周五美国10年公债殖利率站上2.30%关键位置，就技术线型观察，底部压力成型，接下来要观察2.34-2.35%半年线以及2.40%整数关卡是否有撑。

上周五指标10年期美债价格下跌7/32，收益率报2.29%，高于周四尾盘的2.27%。该收益率隔夜时段达到逾六周高位的2.30%。德国10年期公债收益率上升近3个基点，至0.48%，为逾三个月最高。法国10年期公债收益率创下11月以来最大单周涨幅，周度升幅为22个基点。

106/4殖利率今日早盘高见1.1193%，前波盘中高位为5月9日的1.1600%。本地时间10:37，106/4殖利率涨3.20基点至1.1110%，区间在1.1000-1.1193%，成交76.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.22%。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间估在1.09-1.13%；而五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区间在0.79-0.83%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率上涨，通胀冷却料不会延后美联储升息

--《综述》全球基金减持美股，欧元区股票持仓升至近两年高位（完） (记者 董永年；审校 张喜良)

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