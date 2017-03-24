台湾债市：10年券殖利率早盘小跌，发债计划10年券筹码稍少激励多单进场

路透台北3月24日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五早盘下跌。交易员称，发债计划中10年期公债发行量只有250亿台币，少于300亿的预估值，激励部分多单进场。
交易人士表示，至于央行的会议结果不出市场意料之外，但后续对于升息的预期仍有不同。目前各方认为若美国今年升息三次，台湾央行下半年开始有升息可能。
〞今年GDP有机会破2%，又有iphone 8，下半年开始有可能升息。〞一位大型证券商交易员说。
但也有交易员认为，央行让台币升值也冲淡进口物价高涨的压力，没有迫切需要升息。此外政府提出前瞻基建刺激计划，站在央行的立场，亦不宜升息。
美国公债价格周四下滑，因投资人等待众议院对替换奥巴马医保的议案进行投票，以此判断特朗普政府实施短期目标的能力。
台湾财政部宣布今年第二季将发行1,000亿台币甲类公债，以及550亿台币国库券；而第二季首期公债为五年期公债，金额250亿台币。 10年公债的发债金额250亿台币。
本地时间1021，106/4殖利率跌0.55基点，报1.13%，成交4亿台币。交易员预估今天106/4殖利率交投区间在1.11-1.14%。
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(记者 高洁如; 审校 乔艳红)